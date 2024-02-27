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【小學科學科】35萬元開科津貼3月發放　顯微鏡及航天模型等教材設備開支最多佔15萬元

社會 20:02 2024/02/27

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教育局將於下月向各小學發放35萬元科學科開科津貼，用作採購教材及教具等。（資料圖片）

去年施政報告提出將小學常識科分拆成科學科及人文科，擬於2025/26學年起分階段推行。教育局今日（27日）向全港官津及直資小學發通函，公布將於下月向每間小學發放35萬元一筆過「開設小學科學科津貼」，以支援學校開科，其中用作採購相關教材及教學輔助設備等的開支總額，最多佔15萬元。教育局將於下周三（3月6日）為學界舉行簡介會，講解課程框架及津貼發放安排等。

教育局表示，由本學年起，各小學均可跨學年使用津貼至2026/27學年完結，即學校可將未使用的津貼餘額撥入其後的學年或財政年度繼續使用，直至2027年8月31日為止。學校須於2027年9月30日或以前，將填妥的「開設小學科學科津貼」運用報告交回教育局，局方將按照報告向津校及直資小學收回未用盡的餘款，官校未使用的餘款則會在用款期後被取消，學校不用把支出項目的發票及收據副本呈交教育局，但須根據津貼「運用指引」妥善運用撥款，並把有關財政記錄及單據等文件存檔並保留不少於7年，以供有需要時查核。

教育局通函附上「運用指引」，列明學校可在5大範疇運用開科津貼，其中包括運用於「採購相關的學與教資源」、「添置與科學科相關的教具，以及教學輔助設備」的項目開支總額不應多於15萬元，指引列舉「恰當例子」包括採購科學探究活動套件及相關應用程式，以及添置顯微鏡及航天模型；其餘3個範疇，包括「進行簡單工程或購置傢具，優化現有常識室／課室設施」，例如可用作購置活動桌椅、加裝插座、安裝洗滌槽等，學校亦可用於「作為代課津貼，讓現職教師參與科學或STEAM相關的培訓」及「聘用教學助理，協助教師籌劃開設小學科學科的工作」。

指引亦列舉「不恰當運用津貼的例子」，包括外判整體規劃及推行工作予其他機構／組織；以採購服務形式僱用外間機構或聘用專業人士，舉辦教師專業培訓講座或活動；聘用外間機構（如︰本地專上院校、非牟利機構、學術組織）舉辦學生講座或活動；資助學生參加以學業成績為本的活動，如功課輔導；資助家長參加考察或交流活動；購置流動電腦裝置、電子器材或電腦軟件作一般用途；宴客或禮節性開支；宣傳推廣、聯誼、典禮或慶祝活動（如：聯歡會）開支；以及支付飲食相關的開支。

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責任編輯：馮琪雅

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