  • 18°C
香港時間 : 2024227日 (週二) 21:23
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 新手爸媽 李龍基 高才通 婚後事 會員有獎 佘詩曼 中一面試 區區有好校 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【行賄公職人員】男囚獄中發信涉行賄檢控官　欲以50萬元干擾審訊

社會 21:11 2024/02/27

分享：

分享：

熱門 新手爸媽 李龍基 高才通 婚後事 會員有獎 佘詩曼 中一面試 區區有好校 名校專區

(資料圖片)

正於赤柱監獄服刑的男子，涉嫌在獄中去信律政司一名檢控官，欲以50萬元賄賂對方，要求其隱瞞其他同犯其騙案的人士，被廉政公署控以行賄罪名，該男子將於明日(28日)在東區法院提堂。

被告高衛健(40歲)被廉署控以一項向公職人員提供利益罪名，違反《防止賄賂條例》第4(1)(a)條。案發時被告正於赤柱監獄服刑，他又另涉一宗將在區域法院審訊的欺詐案。被告被指在2023年2月底，在獄中寄一封掛號信給律政司一名時任署理高級檢控官，內附一封手寫信的影印本。

控罪指被告涉向該檢控官提供50萬元賄款，尋求對方協助干擾上述欺詐案的司法程序，隱瞞其他罪犯有份參與該案及其犯罪行為，並協助欺騙法庭，令法庭相信被告獨自犯案而結案。

該檢控官收到信件後向管理層匯報事件。廉署展開調查，發現該檢控官並無參與上述欺詐案的檢控。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

罪行 廉政公署 赤柱 罪案

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【珍惜生命】鰂魚涌男子墮樓亡　直插入巴士車頂跌進車廂
【珍惜生命】鰂魚涌男子墮樓亡　直插入巴士車頂跌進車廂
急症室最長等候時間（02月27日 時間16:05）
急症室最長等候時間（02月27日 時間16:05）