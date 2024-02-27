【行賄公職人員】男囚獄中發信涉行賄檢控官　欲以50萬元干擾審訊

▲ (資料圖片)

正於赤柱監獄服刑的男子，涉嫌在獄中去信律政司一名檢控官，欲以50萬元賄賂對方，要求其隱瞞其他同犯其騙案的人士，被廉政公署控以行賄罪名，該男子將於明日(28日)在東區法院提堂。

被告高衛健(40歲)被廉署控以一項向公職人員提供利益罪名，違反《防止賄賂條例》第4(1)(a)條。案發時被告正於赤柱監獄服刑，他又另涉一宗將在區域法院審訊的欺詐案。被告被指在2023年2月底，在獄中寄一封掛號信給律政司一名時任署理高級檢控官，內附一封手寫信的影印本。

控罪指被告涉向該檢控官提供50萬元賄款，尋求對方協助干擾上述欺詐案的司法程序，隱瞞其他罪犯有份參與該案及其犯罪行為，並協助欺騙法庭，令法庭相信被告獨自犯案而結案。

該檢控官收到信件後向管理層匯報事件。廉署展開調查，發現該檢控官並無參與上述欺詐案的檢控。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5