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【食物安全】銅鑼灣瀛豐放題疑爆食物中毒　11人食生蠔刺身後痾嘔

社會 21:13 2024/02/27

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11人在銅鑼灣瀛豐放題進食生蠔和刺身後，疑食物中毒。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心今日（27日）公布，兩批共11名市民，上周六（24日）在銅鑼灣瀛豐放題料理專門店進食後不適，懷疑食物中毒。

首宗個案涉及1男2女，年齡介乎28至46歲。他們上周六於銅鑼灣瀛豐放題料理專門店晚膳，約3至12小時30分鐘後出現腹痛、噁心、嘔吐、腹瀉及四肢乏力等病徵。其中一名受影響人士已求醫，毋須入院。全部病人情況穩定。

另一宗個案涉及8名年齡介乎29至36歲的男子。他們同日於同一間餐廳晚膳，約24至46小時後出現腹痛、噁心、嘔吐、腹瀉、四肢乏力及暈眩等病徵。其中3名受影響人士已求醫，毋須入院。全部病人情況穩定。

衞生防護中心初步調查顯示，受影響人士曾進食多種共同食物，包括生蠔和刺身，個案可能由副溶血性弧菌及/或諾如病毒引致。食安中心人員已到該餐廳視察。衞生防護中心調查仍在進行中。

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責任編輯：梁薾心

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