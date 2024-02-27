【食物安全】金安記再有產品疑含禁用染色料蘇丹紅　食安中心籲勿食用香辣豬肉乾

▲ 金安記香辣豬肉乾疑含禁用染色料蘇丹紅。（網上圖片）

食環署食安中心今日（27日）再呼籲市民不要食用金安記一款預先包裝產品「香辣豬肉乾」，因為有關產品可能含有不准添加於食物的染色料蘇丹紅。中心正跟進事件。

產品資料如下：

產品名稱：香辣豬肉乾

品牌：金安記

來源地：台灣

淨重：150克

此日期前最佳：2024年8月10日至2025年2月6日

進口商及代理商：三匯（香港）發展有限公司

中心發言人說，中心透過食物事故監測系統，得悉台灣當局發出通告，指上述產品懷疑使用含有蘇丹紅的原材料。中心得悉事件後，隨即聯絡零售商跟進，初步調查發現上述商戶曾售賣受影響批次產品。

為審慎起見，上述商戶已按中心指示將受影響產品停售及下架，並展開回收。市民可於辦公時間致電其熱線2323 3028，查詢有關產品的回收事宜。中心亦已通知業界，並繼續跟進事件及採取適當行動；且已加強相關檢測，及密切留意台灣當局回收問題食品的最新發展。調查仍然繼續。

蘇丹紅是工業用人造化學染色料，根據《食物內染色料規例》（第132H章），蘇丹紅不可添加於食物。違例者一經定罪，最高可判罰款5萬元及監禁6個月。

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責任編輯：梁薾心