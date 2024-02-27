  • 18°C
香港時間 : 2024227日 (週二) 22:59
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 新手爸媽 李龍基 高才通 婚後事 會員有獎 佘詩曼 中一面試 區區有好校 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【教師培訓】浸大稱無意解散教育學系　將停辦學士課程、只辦PGDE及教育碩士課程

社會 22:30 2024/02/27

分享：

分享：

熱門 新手爸媽 李龍基 高才通 婚後事 會員有獎 佘詩曼 中一面試 區區有好校 名校專區

浸大表示無意解散教育學系，但已改為集中資源開辦PGDE及相關教育碩士課程。（浸大教學系網頁截圖）

本港學生人口下跌，學界出現縮班殺校潮。近日有傳浸會大學教育學系將被「殺系」，浸大今日（27日）表示，校方無意解散教育學系，但為「配合當局政策」，過去開辦的4個教師教育本科課程已於上學年停止招生，改為集中資源開辦「學位教師教育文憑課程」（PGDE）以及相關碩士課程，以配合本港的師資培訓需要。

校方回應本報查詢時，提及政府按照本港人力資源需求，每3年為本地各大學制訂教師教育課程本科學額；翻查資料，2022至23學年起計3年內，浸大學額總數3,356個，較上個3年期減少88個學額，減幅逾2%。

此外，教資會數據顯示浸大上學年共有7名「教育科」教學人員離任，佔全校17名離職教員的4成。被問到校方是否主動裁減相關教員，以及剩餘師資是否足夠應付獲保留的教育課程，浸大解釋，上學年有多名教育學系員工相繼退休，學系現已按照教學、研究及其最新發展需要填補空缺。

早於2021年起高中通識科被公民與社會發展科逐步取代，大學聯招網頁曾於當年5月臨時宣布浸大取消3個分別主修歷史、地理及社會學的通識教育雙學位5年制課程，浸大當時向傳媒表示「因應社會需求」決定停辦相關課程；校方遂將學額撥入「地理／歷史／社會學及個人、社會及人文教學（雙學位課程）」，記者今日翻查浸大教育學系網頁，上述課程，以及另一個主修英語文學及教學的雙學位課程介紹仍獲保留。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

記者：馮琪雅

香港浸會大學 中學 公民與社會發展科 歷史科 大學教育 通識教育 碩士 大學聯招 大學 社會學

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

張致恒兒子確患自閉兼過度活躍症　雯雯醒覺：靜靜地平凡安穩就足夠
張致恒兒子確患自閉兼過度活躍症　雯雯醒覺：靜靜地平凡安穩就足夠