【教師培訓】浸大稱無意解散教育學系　將停辦學士課程、只辦PGDE及教育碩士課程

▲ 浸大表示無意解散教育學系，但已改為集中資源開辦PGDE及相關教育碩士課程。（浸大教學系網頁截圖）

本港學生人口下跌，學界出現縮班殺校潮。近日有傳浸會大學教育學系將被「殺系」，浸大今日（27日）表示，校方無意解散教育學系，但為「配合當局政策」，過去開辦的4個教師教育本科課程已於上學年停止招生，改為集中資源開辦「學位教師教育文憑課程」（PGDE）以及相關碩士課程，以配合本港的師資培訓需要。

校方回應本報查詢時，提及政府按照本港人力資源需求，每3年為本地各大學制訂教師教育課程本科學額；翻查資料，2022至23學年起計3年內，浸大學額總數3,356個，較上個3年期減少88個學額，減幅逾2%。

此外，教資會數據顯示浸大上學年共有7名「教育科」教學人員離任，佔全校17名離職教員的4成。被問到校方是否主動裁減相關教員，以及剩餘師資是否足夠應付獲保留的教育課程，浸大解釋，上學年有多名教育學系員工相繼退休，學系現已按照教學、研究及其最新發展需要填補空缺。

早於2021年起高中通識科被公民與社會發展科逐步取代，大學聯招網頁曾於當年5月臨時宣布浸大取消3個分別主修歷史、地理及社會學的通識教育雙學位5年制課程，浸大當時向傳媒表示「因應社會需求」決定停辦相關課程；校方遂將學額撥入「地理／歷史／社會學及個人、社會及人文教學（雙學位課程）」，記者今日翻查浸大教育學系網頁，上述課程，以及另一個主修英語文學及教學的雙學位課程介紹仍獲保留。

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記者：馮琪雅