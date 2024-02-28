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【財政預算案2024】派錢派消費券未有公布　料訪港客量持續增加旅業前景明朗

社會 11:25 2024/02/28

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熱門 新手爸媽 李龍基 高才通 婚後事 會員有獎 佘詩曼 中一面試 區區有好校 名校專區

財政預算案派糖退稅等措施，TOPick不斷更新。

財政預算案今日（28日）出爐，財政司司長陳茂波今早11時發表，公眾可於TOPick收看最新演辭，掌握最新資訊。

盤點最新消息：

一文看清歷年交通津貼門檻　今年折扣有幾多？

政黨倡開設籃球博彩增稅收　馬會稱非法賭博活躍需加強競爭力

消息：預算案倡維港煙花等每月舉行　維港兩岸加餐飲設施

派糖消息一網打盡　派消費券或今年斷欖

派糖減稅寬免大跌　派糖近年趨勢一文看清

數碼轉型

陳茂波稱，「數碼轉型支援先導計劃」今年初會陸續邀請餐飲業及零售業的中小企，在現成基礎數碼方案中，挑選合適方案及申請配對資助。這些方案將集中在電子支付及店面銷售、線上推廣及客戶管理系統三方面，預計最少8,000家合資格中小企受惠。

匯聚人才

陳茂波指，港府近年推出包括「高才通」等多項搶人才措施。過去一年多，各項人才入境計劃共批出超過14萬宗申請，當中約10萬名人才已抵港。勞工及福利局會在今年年中檢討相關安排，確保措施具競爭力及有效應對人力需要。

在「高才通」計劃下獲批的人士，平均年齡中位數為35歲，6成為已婚人士，普遍攜同家人來港。超過一半抵港半年或以上的人才已獲聘，他們每月收入中位數約5萬元。

旅遊業前景明朗

陳茂波表示，隨着旅客接待能力特別是航空客運力繼續恢復，以及政府大力推動盛事經濟，訪港旅客數目料將進一步增加，帶動旅遊和相關服務輸出的增長。

消費券有助經濟

陳茂波稱，政府回顧去年經濟，陳茂波指，推出消費券計劃及其他活動和措施，如「開心香港」、「香港夜繽紛」等支持下，加上住戶入息持續增加，去年私人消費開支實質明顯回升7.3%。整體投資開支亦隨着經濟恢復而反彈10.8%。

訪港旅客去年大幅回升至約3400萬人次，第四季的數字恢復至2018年同期的百分之58。全年旅遊服務輸出大升，運輸服務輸出亦隨之增加，帶動整體服務輸出全年顯著增長百分之21.2。

演辭文本、摘要單張等資料，將於全港各區民政諮詢中心，部分政府辦公樓、公屋商場、公共圖書館等地派發。

完成在立法會宣讀預算案之後，陳茂波下午3時會舉行記者會，電視台於晚上7時半舉行《財政預算案論壇》。而在周四早上8時，陳茂波將出席電台節目《財政司司長熱線》。

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責任編輯：TOPick港聞組

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