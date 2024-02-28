爺孫戀｜李龍基未婚妻王青霞保釋覆核突取消　基哥早宣布不再回應

▲ 李龍基未婚妻王青霞（Chris）保釋覆核突然取消！

李龍基對未婚妻王青霞（Chris）相當愛鍚，而Chris早前被揭逾期居留、使用虛假文書等6罪被扣留，現時還柙於大欖懲教所待審，基哥連日來探監，向未婚妻送上最實在的支持。

今天（2月28日）是王青霞被控告案件的保釋覆核申請日子，昨日（27日）突然顯示取消該申請！

爺孫戀丨李龍基連續第7日探未婚妻王青霞 基哥霸氣稱不再回應Chris近況

取消保釋覆核申請

Chris早前被揭逾期居留、使用虛假文書等6罪被扣留，現時還柙於大欖懲教所待審，現時取消保釋覆核申請，可謂相當令人猜不透！

對事件相當關注的林作知道Chris的保釋覆核取消後，他在IG限時動態內寫道：「難道係因為得知我原本打算聽日去聽？！」

今早（2月28日）就是基哥連續第8天到懲教所探還柙的Chris，與未婚妻風雨同路。基哥為Chris準備日用品、香港鄧麗君歌迷會40週年推出的《永遠的鄧麗君》紀念畫冊。

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基哥表示不再作回應

李龍基在昨天（2月27日）離開懲教所時，他突主動停步向在場傳媒稱：「各位廣大嘅市民，各位親愛嘅傳媒，好多謝你哋關心我同埋Chris嘅事，咁我今日喺度就做一個終極回應，點解呢！因為唔想大家咁辛苦，天寒地冷仲要喺度等我。」

然後基哥表示：「但係見到各位咁辛苦，我自己都有少少唔好意思，所以我喺度再重申一次，從今日開始，從此一刻開始就唔會作任何回應，希望大家諒解，希望各位保重身體，多謝各位！」

▲ 基哥表示對未婚妻被控6罪遭扣留一事不再作出回應。（影片截圖）

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