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【珍惜生命】火炭豐景花園女童墮樓不治　疑受學業及家庭問題困擾

社會 09:53 2024/02/28

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火炭穗禾路豐景花園有女童墮樓亡。昨（27日）晚近9時，警方接報指，發現1名13歲女童倒臥屋苑網球場對開空地，懷疑由高處墮下。救護員接報到場時，女童已陷入昏迷，送往威爾斯親王醫院搶救後，惜證實不治。現場檢獲遺書，意外原因仍待調查。

消息指，女童老師接獲同學通知，得知事主有尋死念頭，故立即前往其住所阻止，但拍門無人回應。其後，她在天台發現疑為事主的書包，並發現死者已倒卧於大廈對開。

據悉，死者疑受學業壓力及家庭問題困擾而尋死，死因有待驗屍確定。

防止自殺求助熱線：

「情緒通」熱線：18111

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

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東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

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責任編輯：梁凱婷

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