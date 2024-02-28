癌症殺手｜一家三口同患甲狀腺癌　醫生揭4大習慣易誘發癌症

▲ 內地一名42歲女子早前確診甲狀腺癌，到醫院陪護的母親及弟弟在醫生建議下進行檢查，結果發現患上同一癌症。

家人患甲狀腺癌要格外留意！內地一名42歲女子早前確診甲狀腺癌，到醫院陪護的母親及弟弟在醫生建議下進行檢查，結果發現患上同一癌症，所幸發現及時，得以安排手術切除腫瘤，術後一家三口順利出院。有資料顯示，中國的甲狀腺癌發病率逐年上漲，而醫生就指出有４大習慣容易誘發癌症，並呼籲有甲狀腺癌家族病史的民眾每年定期進行檢查。

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綜合內地媒體報道，42歲的楊女士去年10月感覺喉嚨內有異物感、經常咳嗽，在當地醫院進行身體檢查後被診斷出甲狀腺惡性腫瘤，且已侵犯了氣管和喉返神經。她之後到江蘇省腫瘤醫院就醫，該院頭頸外科副主任劉方舟仔細評估後，決定盡快為她安排手術。

鑒於甲狀腺癌有部分家族聚集的特點，劉方舟建議來醫院陪護的母親及弟弟也接受甲狀腺方面的檢查。楊女士術後翌日，其弟接受甲狀腺彈性超聲波檢查，結果顯示為5級（惡性風險超過90%），劉主任立即讓他進行甲狀腺穿刺檢查，並做好進行手術的心理準備；之後楊母亦接受超聲波檢查，檢查結果同樣是5級。

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根據穿刺檢查結果，三人均為甲狀腺乳頭狀癌。劉方舟隨後為楊女士的弟弟和母親安排手術，術後一家三口順利出院。由於發現及時，楊母和楊弟術後只需服用藥物並定期覆診，屬不幸中之大幸，楊女士表示：

幸好聽了醫生的話及時做了檢查，如果都等到出現症狀了才去就醫，後果簡直不堪設想！

到底為何一家三口會同時患上甲狀腺癌？對此劉方舟分析，原因主要與甲狀腺癌的家族聚集性密切相關。他指出楊女士的經歷並非個例，此前浙江亦有一家四口在6年內先後被查出患上甲狀腺癌，同樣印證了甲狀腺癌具有家族遺傳性的特點。

國家癌症中心於2022年在JNCC（Journal of the National Cancer Center）發表文章，指出中國甲狀腺癌的發病率正逐年上漲，已成為中國發病率第七位的常見癌症。當中女性群體的患病率相對較高，與2012年全國癌症流行病學統計數據相比，最新數據顯示女性甲狀腺癌發病率由第七位上升至第三位。

劉方舟提醒，流行病學調查顯示甲狀腺癌的發生與遺傳因素有關，因此家中有人患上甲狀腺癌的話千萬不能大意。由於繼承了家族性的基因缺陷，一家人患上同一種癌症的機率會大幅增加，加上甲狀腺癌存在多個易感基因，所以更容易一起患上甲狀腺癌。

此外，生活方式相近也是楊女士和家人同告患上甲狀腺癌的原因。劉方舟表示，一家人的生活方式和環境通常都比較相似，尤其是一些不健康的生活習慣，例如飲食不健康、運動量不足、長期吸入二手煙、放射性暴露等，都可能引發甲狀腺癌。

甲狀腺癌3大種類

據本港醫院管理局香港癌症資料統計中心的數據，2020年共有978宗甲狀腺癌新症，當中男性佔203宗，女性則有775宗，男女患者的比例約為0.3比1，死亡數目則有46宗。

外科專科醫生王喬峯曾接受訪問指出，甲狀腺癌主要有以下幾大類型：

1. 高分化甲狀腺癌，生長速度較慢，又分為乳頭狀腫瘤及濾泡狀腫瘤。最常見的是乳頭狀腫瘤，約佔整體甲狀腺癌的85%。

2. 甲狀腺未分化癌，生長速度快及致命率高。

3. 甲狀腺髓質癌，較多見於遺傳性的多發性內分泌腫瘤綜合症。

5大常見徵狀

甲狀腺癌的早期徵狀並不明顯，容易令人忽略或以為是其他疾病，當中較常見的徵狀包括：

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甲狀腺癌6大常見成因

甲狀腺癌的成因至今仍不明，醫學界推測有可能與以下因素有關：

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責任編輯：羅嘉欣