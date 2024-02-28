【財政預算案2024】税款寬減、退薪俸稅、寬免差餉最新公布

▲ 減稅、退薪俸稅、寬減差餉力度，勢成財政預算案焦點。（資料圖片）

税款寬減、退薪俸稅，成今日（28日）財政預算案焦點，財政司司長陳茂波於《預算案》提到，今年退稅、差餉寬減力度，都較以往縮減。

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薪俸税、利得税、個人入息課税退還趨勢

2017/18，寬減税款75%，上限3萬元，適用於利得税、薪俸税及個人入息課税

2018/19、2019/20，寬減税款100%，上限２萬元，適用於利得税、薪俸税及個人入息課税

2020/21、2021/22，寬減税款100%，上限１萬元，利得税、薪俸税及個人入息課税

2022/23，寬減税款100%，上限6,000元，利得税、薪俸税及個人入息課税

財政司司長陳茂波宣布，2023/24年度寬減税款100%，上限再減到3,000元，涵蓋利得税、薪俸税及個人入息課税。

差餉寬減又cut？

至於寬減差餉措施，2020/21年度曾試過寬減4季差餉，每季上限1,500元；上一份預算案、2023/24年度差餉只寬減兩季，每季上限1,000元。

到了今日公布的預算案，陳茂波宣布2024/25年度只寬減一季，每季上限1,000元。

翻查資料，中產自2007/08年度起，一直受惠於退稅措施，不過近年退稅力度大大減弱，打工仔生活百上加斤。

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責任編輯：吳卓峰