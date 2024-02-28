【財政預算案2024】税款寬減、退薪俸稅、寬免差餉消息一網打盡

▲ 減稅、退薪俸稅、寬減差餉力度，勢成財政預算案焦點。（資料圖片）

税款寬減、退薪俸稅，勢成今日（28日）財政預算案焦點，翻查資料，中產自2007/08年度起，一直受惠於扣稅措施，不過近年退稅力度大大減弱，打工仔生活百上加斤。

退薪俸稅措施獲會計師樓建議一減再減，財爺會如何回應？

薪俸税、利得税、個人入息課税退還趨勢

2017/18，寬減税款75%，上限3萬元，適用於利得税、薪俸税及個人入息課税

2018/19、2019/20，寬減税款100%，上限２萬元，適用於利得税、薪俸税及個人入息課税

2020/21、2021/22，寬減税款100%，上限１萬元，利得税、薪俸税及個人入息課税

2022/23，寬減税款100%，上限6,000元，利得税、薪俸税及個人入息課税

在估計千億元財赤下，外界預期會大幅減甜，退稅金額上限勢再創新低，不斷縮減。

安永會計師樓於今年1月23日曾建議，2023/24年度寬減税款上限再減到3,000元，今次會否再縮水？

差餉寬減又cut？

至於寬減差餉措施，2020/21年度曾試過寬減4季差餉，每季上限1,500元；上一份預算案、2023/24年度差餉只寬減兩季，每季上限1,000元。

到了今日公布的預算案，安永會計師樓於今年1月23日曾建議，2024/25年度只寬減一季，每季上限1,000元，未知財爺會否採納？

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責任編輯：吳卓峰