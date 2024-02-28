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讀書幸福丨做學生是最幸福的事？ 醫生媽媽： 從來不敢苟同

育兒資訊 10:27 2024/02/28

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《大師兄》電影劇照

「讀書好，還是工作好？」如果問我，一定是工作好。工作有收入，使我不需要依靠別人。工作可有某程度上的選擇自由：環境、同事、做事排序、做事方式。工作代表自己被需要、有貢獻。

我那一代以至現在新一代，經常聽到別人說：「做學生好，校園純潔，無憂無慮。出來工作，被老闆剝削，社會充滿明爭暗鬥。」不知道這是否仍是主流意見？我從來不敢苟同。從小學開始，我天天盼望着快點讀完書、出來工作，脫離家庭和學校的控制。當我還未有工作賺錢能力前，在家裏討口飯吃，必須遵從父母、做他們想我做的事，不論對錯、我喜歡與否，也不能叛逆反抗。

同樣，在學校裏，我一定要跟隨指示，穿指定制服，跟一大班不是自由選擇的同學，被迫做着無意義的事情。這些事（上課、功課、考試、活動，還有純粹為增強學生履歷、而非真正為有需要人士服務的「做義工」），對社會完全沒有好處。哪怕我的成績極好、老師偏愛，我仍沒半點滿足感。

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當然，有人亦會說：「你那一行（醫生）跟別人不同，畢業後平步青雲，不愁出路，所以你當然覺得工作比讀書好。」這話有點道理，可是也非全對，主要有兩點。一、我有好些醫學院同學，讀書時很快樂，畢業做實習醫生時就不能適應了，終日叫苦連天，甚至抑鬱、濫藥、轉行。二、讀醫非常辛苦。近來很流行一句話：「你不吃讀書的苦，將來就吃工作的苦。」不論哪個行業，若非先苦後甜、就是先甜後苦。

生命誠可貴，自由價更高，我拼命讀書就是為了從不用讀書那天開始，可擁有一點點自由和尊嚴。

我經常告訴女兒，做大人出去工作，比做孩子在學校讀書，快樂自由滿足得多了，但她們不太相信，因太多成年人、書本、媒體不斷強調「做學生最幸福；出來工作要應酬老闆客戶，很辛苦」之類的論調。

說到底，還是心態問題吧；一個人對將來期待的是幸福還是苦難，說不定已決定了命運。

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撰文 : 許嫣 醫生媽咪

畢業 家庭教育

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