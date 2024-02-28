邋遢外傭｜外傭11項惡行機不離手對小孩零愛心　港媽怒炒：食剩蘋果核放櫃桶

▲ 港媽列邋遢外傭11項惡行，指其對小朋友零愛心欠衛生，揚言趁早解僱。

好外傭一向難求，極品外傭的確無奇不有。最近有港媽在討論區發文怒斥前外傭，並列出11項惡行警世。港媽稱其外傭好吃懶做、工作慢之外，接送放學罔顧小朋友安全，只會行最前且機不離手。最令港媽崩潰的是其衛生問題，清潔只做表面功夫，更發現外傭試過把吃剩的蘋果果核放於自己櫃桶，發現後更諸多狡辯，港媽表示該外傭惡行太多不能盡錄。網民直指：「唔請工人可能仲乾淨。」

最新影片推介：

該名港媽在Facebook群組「聘請工人姐姐關注組」發文，指要將已僱用一年多的外傭解僱，列出11項惡行警世，為免禍害其他家庭。港媽起初以為外傭未適應香港節奏工作慢、好吃懶做，不過到了三個月情況仍然未改善，「摺衫要兩個鐘，洗碗一個鐘」。

做嘢好慢成隻樹獺咁，記憶好似金魚一樣！

另外，港媽指外傭「對小朋友同動物零愛心」，每次女兒接送放學罔顧小朋友安全，「自己行最前而且機不離手」，她續指女兒星期六不用上學也完全沒有意識要煮午餐。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

外傭欠衛生：蘋果核放櫃桶

最令港媽崩潰的是其衛生問題。港媽表示第一日入屋已經向外傭清楚說明星期一到星期六要清潔，家中那些大小角落都要顧及。但每次清潔抹塵只是眼不見為淨，其他地方沒有理會。指自己每次要不斷從旁提醒和教導，情況仍未改善。有次更發現外傭試過把吃剩的蘋果果核放於自己櫃桶，外傭被發現後更諸多狡辯。

該外傭更有一個習慣，每日都會在工作時間打扮一小時，再用多一小時同男朋友視像通話。最後港媽指該外傭惡行太多不能盡錄，包括：長期黑口黑面、態度十分惡劣、自我中心等。

網民：唔請工人可能仲乾淨

事主上載多張家中大小角落的相片，可見狀況混亂不堪，遍地垃圾。帖文引起大量網民留言，直呼：「點解可以咁污糟」、「你唔請工人可能仲乾淨」、「你咁都可以同佢住一年」。網民支持港媽解僱該外傭：「咁都忍到一年，比我早早踢走佢」等。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

責任編輯：王明芳