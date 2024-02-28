  • 18°C
香港時間 : 2024228日 (週三) 11:31
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 新手爸媽 李龍基 高才通 婚後事 會員有獎 佘詩曼 中一面試 區區有好校 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

邋遢外傭｜外傭11項惡行機不離手對小孩零愛心　港媽怒炒：食剩蘋果核放櫃桶

家事百科 10:52 2024/02/28

分享：

分享：

熱門 新手爸媽 李龍基 高才通 婚後事 會員有獎 佘詩曼 中一面試 區區有好校 名校專區

港媽列邋遢外傭11項惡行，指其對小朋友零愛心欠衛生，揚言趁早解僱。

好外傭一向難求，極品外傭的確無奇不有。最近有港媽在討論區發文怒斥前外傭，並列出11項惡行警世。港媽稱其外傭好吃懶做、工作慢之外，接送放學罔顧小朋友安全，只會行最前且機不離手。最令港媽崩潰的是其衛生問題，清潔只做表面功夫，更發現外傭試過把吃剩的蘋果果核放於自己櫃桶，發現後更諸多狡辯，港媽表示該外傭惡行太多不能盡錄。網民直指：「唔請工人可能仲乾淨。」

最新影片推介：

童學園
足球學校｜巴黎聖日耳門香港學院新開辦　PSG教練團獨門教學：培訓聰明球員

該名港媽在Facebook群組「聘請工人姐姐關注組」發文，指要將已僱用一年多的外傭解僱，列出11項惡行警世，為免禍害其他家庭。港媽起初以為外傭未適應香港節奏工作慢、好吃懶做，不過到了三個月情況仍然未改善，「摺衫要兩個鐘，洗碗一個鐘」。

做嘢好慢成隻樹獺咁，記憶好似金魚一樣！

另外，港媽指外傭「對小朋友同動物零愛心」，每次女兒接送放學罔顧小朋友安全，「自己行最前而且機不離手」，她續指女兒星期六不用上學也完全沒有意識要煮午餐。

點擊圖片放大
+7
+6

外傭欠衛生：蘋果核放櫃桶

最令港媽崩潰的是其衛生問題。港媽表示第一日入屋已經向外傭清楚說明星期一到星期六要清潔，家中那些大小角落都要顧及。但每次清潔抹塵只是眼不見為淨，其他地方沒有理會。指自己每次要不斷從旁提醒和教導，情況仍未改善。有次更發現外傭試過把吃剩的蘋果果核放於自己櫃桶，外傭被發現後更諸多狡辯。

該外傭更有一個習慣，每日都會在工作時間打扮一小時，再用多一小時同男朋友視像通話。最後港媽指該外傭惡行太多不能盡錄，包括：長期黑口黑面、態度十分惡劣、自我中心等。

網民：唔請工人可能仲乾淨

事主上載多張家中大小角落的相片，可見狀況混亂不堪，遍地垃圾。帖文引起大量網民留言，直呼：「點解可以咁污糟」、「你唔請工人可能仲乾淨」、「你咁都可以同佢住一年」。網民支持港媽解僱該外傭：「咁都忍到一年，比我早早踢走佢」等。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

責任編輯：王明芳

知多啲

聘請外傭︱聘請外傭是碰彩數的遊戲 僱主分享本地斷約外傭常見3大理由
聘請外傭︱聘請外傭是碰彩數的遊戲 僱主分享本地斷約外傭常見3大理由
聘請外傭︱請工人姐姐如賭博 港媽連請3次終遇上「神隊友」
聘請外傭︱請工人姐姐如賭博 港媽連請3次終遇上「神隊友」
極品外傭｜港媽派利是工人姐姐嫌少　疑似將仔仔利是袋落自己袋
極品外傭｜港媽派利是工人姐姐嫌少　疑似將仔仔利是袋落自己袋
家庭關係 外傭 網絡熱話 環境衞生 Facebook群組

最高瀏覽

網絡熱話︱老翁車廂用手護6歲女被公審　女童爸爸親揭爺孫關係不忿父遭誣蔑報警
網絡熱話︱老翁車廂用手護6歲女被公審　女童爸爸親揭爺孫關係不忿父遭誣蔑報警
張致恒兒子確患自閉兼過度活躍症　雯雯醒覺：靜靜地平凡安穩就足夠
張致恒兒子確患自閉兼過度活躍症　雯雯醒覺：靜靜地平凡安穩就足夠