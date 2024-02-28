【財政預算案2024】煙草稅即時加3成　每包香煙貼近百元大關

▲ 煙草稅近年趨勢一加再加，向煙民開刀。（資料圖片）

煙草稅向來是政府「開刀」對象，在面臨巨額財赤下，財政司司長陳茂波表示，即時將每支煙的稅款調高８角，即是每1,000支香煙由之前$2,506，加到$3,306，加幅逾3成。

有煙販預期，加價後每包煙賣$90至$110不等，貴過5公斤香米。

陳茂波表示，增加煙草稅是國際公認最有效減低煙草使用的措施，建議即時將每支煙的稅款調高八角，並按同等比例提高其他煙草產品的稅率，升幅與去年相若。

政府預期煙草稅佔香煙零售價的比例將提升至約7成，逐步邁向世界衞生組織建議的7成半水平，加強戒煙誘因，保障公眾健康。港府會繼續大力打擊私煙，加強戒煙服務以及宣傳教育。

▼ 點擊圖片放大 +2

香煙貴過5公斤米

報販區先生指，政府對上一次加煙稅後，香煙生意下跌近7成，自己打算保守估計會少入貨5成，因入貨太多買不去又不能存放太久，因香煙只可存放3個月，否則會洩氣，相信今年加煙稅後香煙生意會下跌約5成，慨嘆生意難做，政府煙稅不斷加會影響生意，一包煙較一包5公斤米還要貴，相信有一批長者煙民，會因為加價後未能負擔高價而戒煙。

報販陳小姐指，收到消息即將加煙稅時，預期香煙會由每包約80元加至110元，相信生意會下跌，但在未敲定加幅前，今日有煙民大批購入香煙。她稱有煙民一次過購買10條香煙，反而令加稅之前生意上升2至3成，有煙民朋友透露如在加煙稅會考慮戒煙。

加煙稅未必戒煙

煙民陳先生指，政府不斷加煙稅，只會令市民少吸食香煙，未必能令市民戒掉煙吸煙習慣，更可能會適得其反，令市民冒險購買私煙。

市民林先生指，政府幾近每年都大幅加煙稅，但自己吸煙已數十年，未必因為昂貴而改掉吸煙習慣，認為政府加煙稅希望市民戒煙不可行，倒不如禁止市民吸煙，將煙類產品歸納為毒品，市民便不會再吸煙。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

記者：黃傑偉