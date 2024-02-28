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親子衝突｜陪伴溫習往往演變成親子衝突 醫生媽媽：父母生氣是因內心「匱乏感」

育兒資訊 11:00 2024/02/28

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《理想國》劇照

每次考試前督促孩子溫習，孩子不集中精神、自制力低、拖延、找藉口；而父母就會火冒三丈、破口大罵，令親子之間產生一次又一次的衝突，成為痛苦回憶。陪伴溫習，明明是出於愛的行為，為甚麼最後卻很容易生氣，形成親子衝突呢？

我曾經讀過一篇文章，叫做《為甚麼父母會生氣？》心理分析師認為，人們之所以會生氣，是因為自己內心的「匱乏感」。怎麼說呢？父母對孩子的憤怒，包括嫌棄孩子笨、不聽話、自制力低、懶惰：「如果他的成績不是那般差，那麼我就不會受傷、生氣、失望。」「我需要孩子優秀點，好讓我覺得自己很棒。」

換言之，父母憤怒的背後是：「孩子要為我的情緒和需要負責！」可是，父母的需要，為甚麼想要孩子來負責？因為父母自己做不到。因為父母匱乏、自卑、對自己沒有信心，所以需要孩子的優秀，來證明自己是很棒的人。

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如果孩子做不到，父母就生氣了。父母對孩子的憤怒，其實都是對自己的憤怒的轉移。父母自己做得不好、對自己有憤怒，但父母不能承認對自己的憤怒，於是就只好把憤怒轉移給孩子。

明白了這點，你就知道，其實你的生氣，源於你自己內心的「匱乏感」；跟你孩子的讀書能力沒有關係。你不能依靠孩子的好成績去填補你的匱乏感；你自己的問題，最終必須靠自己去解決。

當父母感到生氣時，不要立即怪罪孩子，應該抱着懷疑的態度，不斷反問自己：「這是甚麼情緒呢？我為甚麼會這樣生氣？為甚麼我對孩子說的話、做的事，會和我的初衷完全相反？」

身為父母的我們，若不能徹底認識自己的需要，無法好好控制情緒；那麼，與我們最親近的孩子，將為此付出代價。

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撰文 : 許嫣 醫生媽咪

家庭教育 中小學教育

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