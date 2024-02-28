LV踩過界｜Louis Vuitton進軍音響器材　夥德國名廠推迷彩擴音器【內附價錢】

▲ LV Nanogram擴音器合共3個顏色可供選擇，圖中的是Damoflage印花鋁製機身，配卡其色牛皮挽帶及飾邊。（$19,900/圖片品牌提供）

歌手兼創作人Pharrell Williams以劃直的姿態空降成為Louis Vuitton（LV）男裝創作總監，作為LVMH集團最賺錢的一個品牌，自然對於Pharrell首個系列抱著不容有失的態度，同時亦讓他盡情發揮自己創意，例如生產售價媲美一個住宅單位售價的黃金鑲鑽石Speedy bag。此外，亦因為他是音樂人關係，連帶推出便攜式LV Nanogram擴音器。

▲ 金色LV Nanogram擴音器機身，壓印Monogram花卉圖案。（$17,200/圖片品牌提供）

其實，LV推出擴音器早有前科，品牌已故男裝創作總監Virgil Abloh執掌的年代早已推出可供顧客上訂製的立方體擴音器，雖然未知道音色如何，但充滿噱頭性是不爭的事實。

而剛推出的LV Nanogram擴音器外型猶如傾斜的陀螺，鋁製機身壓印Monogram花卉圖案，鐳射切割的通花鋁製網面透現出LV字樣，橡膠環圈也添上品牌的12個字母，而當開啟擴音器時，每個字母背後的LED燈便會隨即亮著。

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至於音色方面，擴音器由國際知名的專業音響器材公司Harman研發，最大音量可高達84分貝，並可連續播放17小時，並且內置兩個咪高峰，可利用藍芽連接智能手機的語音助手，而多點式連接則讓使用者可透過兩部配對裝置操控擴音器，只要配合另一部LV Nanogram擴音器，更可締造澎湃的環迴立體聲效，加上天然牛皮挽帶，是Pharrell鼓勵潮人帶上街的隨身聽。

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記者：何偉雄