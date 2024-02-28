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聲夢小花丨鍾柔美完成6年中學生涯迎戰DSE　Yumi謙稱非學霸想留港讀大學【多圖】

娛樂 11:57 2024/02/28

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鍾柔美（Yumi）是應屆DSE考生，加油啊！

「聲夢小花」鍾柔美（Yumi）是今屆DSE考生，必修科中國語文卷一（閱讀）、卷二（寫作）在4月11日開考，即是Yumi與一眾考生尚有個多月作最後衝刺！

昨日（2月27日），Yumi在IG晒出自己在中學Last Day的相，見Yumi的同學在其校服恤衫寫滿祝福語，充滿青春感，一眾連登網民表示想寫埋一份呢！

聲夢小花丨鍾柔美勇奪學校運動會跳高銀牌　 Yumi文武雙全深受網民喜愛【多圖】

Yumi告別中學生涯

鍾柔美（Yumi）在IG上載自己在學校操場打卡的相，以及學校走廊、課室門牌的相，並寫道：「轉眼間就6年啦 中學生涯完成✅ 好快就要踏入另一個旅程🔥」。

粉絲們也留言為她打氣：「米粉們會一直撐妳」、「Yumi祝你考完DSE，考到心儀的大學」、「今年DSE要加油」、「畢業快樂 dse加油」、「多年後睇番呢件衫，是回憶與青春」。

在中學讀商科的Yumi，曾透露想留港升大學，打算主修工商科目。

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Yumi：我真的不是學霸

Yumi曾分享自己在中五時考獲全班第一名，因而獲不少媒體冠以學霸之名，Yumi早前接受TOPick專訪時趁機解釋自己並不是學霸：「我沒想過自己可兼顧工作與學業、會在校內取得不錯的成績，當時只是想與大家分享我的快樂。而且我覺得校內的好成績不代表一切，全港有好多很厲害的學生，我只是一名小薯仔而已。」

她強調：「我真的不是學霸，但我會繼續努力，真的是要向前行！」

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Yumi童星出身 

Yumi是一名混血兒，為家燕媽媽藝術中心的畢業生，並曾為組合Honey Bees成員之一。 

年紀輕輕的她已擁有不少舞台表演、演出經驗，如曾於TVB劇集《收規華》演女主角梁芯（楊茜堯飾演）的童年版。 

在2020年，Yumi參加TVB歌唱選秀節目《聲夢傳奇》，憑穩定表現獲季軍，於2022年2月4日推出首支個人單曲《Breakin' My Heart》，並奪新城《勁爆新人》、十大中文金曲 《最有前途女新人》優異獎。

在2024年初的《萬千星輝頒獎典禮2023》，Yumi成為「最具潛質新人獎」得主之一。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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