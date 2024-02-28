不良作息︱靚女作家罹罕見病離世　生前發警世文：一定要吃三餐

▲ 靚女作家罹罕見病離世，生前發警世文：「不要學我，一定要吃三餐」。

不良生活作息對身體危害極大！内地知名靚女作家「瞎書」，因患罕見病「脊髓空洞症」離世，年僅29歲。她生前曾向網民透露其極端生活習慣，並發警世文：「不要學我，一定要吃三餐」。

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綜合内媒報道，「瞎書」是内地頗受歡迎的女作家，著作包括《我不會喜歡你》、《楞次定律》等，獲得不少讀者喜愛。然而，正值大好年華的「瞎書」卻突然罹患罕見病「脊髓空洞症」。她在微博不時更新近況，和粉絲交代病情和報平安。她表示，一開始在2021年已被查出有脊髓空洞，但洞很小，「醫生说很多人也有空洞，无所谓的」，反關注她的腸胃病，結果最終確診惡疾，遺憾已耽誤治療。

發病後痛不欲生 體重僅87磅

據「瞎書」在微博發佈的内容及其家屬聲稱，她曾於2021年5月通宵寫作後開始發高燒，隨之病情加重，伴隨心絞痛、胃痛等問題；2023年8月9日，「瞎書」在微博稱「基本確診（脊髓空洞症）了」。而自此開始治療後，「瞎書」體重暴跌，由最初的50公斤，變成僅有39.55公斤（約87磅）。疾病同時也讓她痛不欲生：

今天疼痛劇烈，呼吸都像往心肺插刀子……嗎啡打進來，痛是不痛了，副作用出來了：全，身，瘙，癢。 我的神吶，我現在真像猴子一樣撓個不停。 瘦得像猴，動作也像猴子。 好難受。

同年9月，「瞎書」因嚴重肺部感染，被醫院下達二次病危通知，經搶救後情況好轉，她繼續樂觀堅强地抗病；可惜至今年1月，「瞎書」最終仍因藥石無靈離世，年僅29歲，她的媽媽在微博發文證實噩耗。

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曾發警世文呼籲要定時吃飯

「瞎書」生前曾向網民透露，自己的生活習慣極端不良，經常熬夜吃外賣、一日只吃一餐飯、生病發燒仍堅持寫作，最終是積勞成疾，呼籲網民不要效仿：

不要學我，一定要吃三餐。

拆解脊髓空洞症 留意4大症狀

脊髓空洞症是甚麼？本港腦神經科專科醫生袁孟豪曾接受訪問，指脊椎和大腦均由腦膜覆蓋，而脊椎和顱內的空隙充滿腦脊液，用以供應營養、運走中樞神經系統代謝物等，

正常腦脊液會不斷循環再生，由細胞利用血液製造後，再由身體吸收。而脊髓空洞症正是因循環受阻，致腦脊液不斷在脊椎中積聚，效果猶如不停『吹氣球』致脊椎受壓迫，導致感官受影響。

袁醫生表示，脊髓空洞症患者最常見是頸椎和胸椎受壓，所以往往最先由手部出現異狀，如手部麻木，對痛楚、冷暖感知變差等。惟因外觀上無法看到脊椎受壓迫，加上初期症狀輕微，故患者可能掉以輕心，大多在症狀惡化後才求醫，

患者通常是出現無力扭水樽，或用鍵盤打字亦有困難後才求醫，一般在照磁力共振（MRI）後，便可清晰看到病根所在。

袁醫生續指，此症甚為罕有，平均每10萬人中約有8.4人發病，惟發病原因多樣，當中以先天性畸形問題最為常見，如下疝畸形（Chiari畸形）。患者因後顱窩容量過小，而導致小腦下垂，壓住頸部脊髓，影響腦脊液運行受阻，患者會有手腳不協調、學習困難等情況出現。

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至於後天的疾病或創傷，亦會增加患上脊髓空洞症風險，袁醫生舉例：「像腦膜炎、脊椎發炎、有腫瘤壓迫脊椎，或脊椎因墮樓、撞車等意外受到重創等，都會影響腦脊液循環。」至於港人常見的脊椎側彎，除非彎曲幅度異常大，否則一般不會導致脊髓空洞症產生。

治療方面，目前大多要通過手術解決。袁醫生解釋，若屬下疝畸形，多數會通過減壓手術，取走後顱骨頭或切除部分小腦扁桃體，減少小腦下垂情況，從而不再壓着頸部脊髓，「至於其他後天疾病導致的脊髓空洞症，則需要先治療有關症狀，才能逐步緩解問題。」

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責任編輯：羅嘉欣