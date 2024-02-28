  • 19°C
香港時間 : 2024228日 (週三) 14:27
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 新手爸媽 李龍基 高才通 婚後事 會員有獎 佘詩曼 中一面試 區區有好校 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

好人好事｜患癌婆婆無力負擔藥費到餐廳求職 小店助籌款獲關愛基金全數資助1年藥物

醫健人物 11:50 2024/02/28

分享：

分享：

熱門 新手爸媽 李龍基 高才通 婚後事 會員有獎 佘詩曼 中一面試 區區有好校 名校專區

患癌婆婆無力負擔藥費，到餐廳求職小店助籌款，獲關愛基金全數資助1年藥物。

面對昂貴的醫藥費，弱勢社群可能無力負擔。近日，本港有社企餐廳發文指，一名患癌的婆婆因無力負擔昂貴的藥費，面臨斷藥，遂到餐廳求職。待老闆了解詳情後，主動幫婆婆籌藥，並希望有人可以捐出多餘藥物作應急之用。帖文一出即有迴響，不少人為婆婆捐款、聯絡福利機構，日前餐廳再更新，婆婆已經獲批關愛基金全數資助1年的癌症藥物，並感謝各位的幫助。

最新影片推介：

Sick問識答
Sick問識答｜腋下摸到腫塊等於患乳癌？醫生拆解4大高危症狀+謬誤

餐廳老闆主動助癌病婆婆籌款

社企餐廳「膳心小館」2月15日在Facebook專頁發文，指一名70歲患癌的婆婆希望可以加入餐廳的煲湯隊賺錢買藥。經了解情況後，得知婆婆在去年（2023年）證實患癌，並需要長期自費服用昂貴的癌症藥物治療。

婆婆曾獲關愛基金批出一年藥費，惟上月到醫院取藥始知藥費已然上調，關愛基金藥費戶口不足以支付藥費，而婆婆表示，每次取藥時根本不知藥費戶口剩多少錢，面臨停藥令她感到徬徨無助。

婆婆仲剩返4日藥，面對停藥後無法再抑制癌細胞擴散，感到無助。

她當下有嘗試聯絡醫務社工，但原本負責的社工已調離，接手的社工需排期十多日才肯接見，接見後又表示婆婆需補交幾年前已取消的戶口紀錄，才會協助處理申請，而銀行方面又指需要約三星期發出文件。「膳心小館」老闆得知後，馬上向相熟的私家醫生取藥應急，惟每月藥費約3萬多元，加上申請關愛基金程序繁複，預計需要兩個月才能批出款項，故發文希望捐出多餘藥物作應急之用，同時為婆婆籌募藥費，

現在只有厚住面皮，懇請大家幫手集氣，及在未來幾天，買外賣、加餸、買雞、買包裝湯、蛋卷、零食時，可以考慮吓我哋。讓我們可以套現，計埋貼士錢（貼士箱內全數金錢將俾婆婆醫療應急），希望可以賺夠錢俾佢買藥應急。

有女客人捐大半個月藥費

帖文發出後立即有迴響，不少人都希望可以幫助婆婆，更有女客人提供了接近大半個月藥費（約$1.5萬）貼士，老闆收到款項後隨即趕至醫院藥房購買28日的藥物，共33,326元，續藥日期為3月14日。

「膳心小館」指藥物到手後，婆婆哭泣不止，久久不能平靜，令他們感受到婆婆面對斷藥的壓力。16日時收到醫務社工來電，要求婆婆提供去年的其他銀行戶口紀錄，雖她已立即向銀行申請，不過仍須等候三個星期。「膳心小館」又陪婆婆與癌症資訊網慈善基金職員會面，基金即時給予婆婆28日分量的藥物，「讓她安心等銀行文件及社工審批」。

點擊圖片放大
+4
+3

婆婆獲關愛基金資助一年癌症藥物

今日（28日），「膳心小館」再次發文，稱婆婆昨晚打開信箱，發現收到關愛基金正式通知信，基金已全數資助她一年的癌症藥物。同時，由於婆婆食用的該款藥物已經超過指定期限，老闆正協助婆婆向社區藥房，申請封頂計劃資助。若主診醫生不轉用其他癌病藥物，用清關愛基金撥款後，社區藥房會接力，免費向婆婆提供該款抗癌藥物。

癌病婆婆事件曝光後，老闆收到醫務社工主管電話，表示已全力配合社工需要，還陪同婆婆東奔西跑整理文件，希望協助婆婆寫信求金管局及銀行加快程序後，醫院社工主管容易處理審批，盼基金得到批出。

目前，婆婆已籌得56日藥物應急，不過「膳心小館」老闆表示，她最需要的不是金錢，而是撫平不安和無助感，讓她好好等待審批結果。或許，老闆介入真係多管閒事。若事件令醫院社工帶來壓力，望能見諒。

最後，老闆再次感謝每位曾為癌病婆婆集氣的客户、媒體，及癌症資訊網慈善基金，令婆婆在抗癌路上，步出黑暗。事件亦總算告一段落，婆婆終於可以放下心頭大石，可以安心接受治療。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

好人好事丨為捐造血幹細胞救血癌少年　220磅醫科生4個月減33磅　成功救人兼有意外收獲
10:00 2023/12/26
好人好事丨為捐造血幹細胞救血癌少年　220磅醫科生4個月減33磅　成功救人兼有意外收獲
好人好事｜大埔老翁遭巴士輾腳需截肢　家屬謝熱心港男助照顧　「你呢個舉動安慰咗我！」
12:47 2023/12/21
好人好事｜大埔老翁遭巴士輾腳需截肢　家屬謝熱心港男助照顧　「你呢個舉動安慰咗我！」
好人好事｜移英港女睇急症醫生開錯致敏藥　遇港人藥劑師及時發現救人一命
16:20 2023/11/13
好人好事｜移英港女睇急症醫生開錯致敏藥　遇港人藥劑師及時發現救人一命

你可能感興趣

好人好事丨為捐造血幹細胞救血癌少年　220磅醫科生4個月減33磅　成功救人兼有意外收獲
10:00 2023/12/26
好人好事丨為捐造血幹細胞救血癌少年　220磅醫科生4個月減33磅　成功救人兼有意外收獲
好人好事｜大埔老翁遭巴士輾腳需截肢　家屬謝熱心港男助照顧　「你呢個舉動安慰咗我！」
12:47 2023/12/21
好人好事｜大埔老翁遭巴士輾腳需截肢　家屬謝熱心港男助照顧　「你呢個舉動安慰咗我！」
好人好事｜移英港女睇急症醫生開錯致敏藥　遇港人藥劑師及時發現救人一命
16:20 2023/11/13
好人好事｜移英港女睇急症醫生開錯致敏藥　遇港人藥劑師及時發現救人一命
健康問題 癌症 網絡熱話 壓力 關愛基金 社工 基金 弱勢社群 餐廳 Facebook

最高瀏覽

【財政預算案2024】派糖消息一網打盡　派消費券或今年斷纜
【財政預算案2024】派糖消息一網打盡　派消費券或今年斷纜
網絡熱話︱老翁車廂用手護6歲女被公審　女童爸爸親揭爺孫關係不忿父遭誣蔑報警
網絡熱話︱老翁車廂用手護6歲女被公審　女童爸爸親揭爺孫關係不忿父遭誣蔑報警
【財政預算案2024】派錢派消費券未有公布　每支煙稅即時加8毫
【財政預算案2024】派錢派消費券未有公布　每支煙稅即時加8毫