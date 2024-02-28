好人好事｜患癌婆婆無力負擔藥費到餐廳求職 小店助籌款獲關愛基金全數資助1年藥物

▲ 患癌婆婆無力負擔藥費，到餐廳求職小店助籌款，獲關愛基金全數資助1年藥物。

面對昂貴的醫藥費，弱勢社群可能無力負擔。近日，本港有社企餐廳發文指，一名患癌的婆婆因無力負擔昂貴的藥費，面臨斷藥，遂到餐廳求職。待老闆了解詳情後，主動幫婆婆籌藥，並希望有人可以捐出多餘藥物作應急之用。帖文一出即有迴響，不少人為婆婆捐款、聯絡福利機構，日前餐廳再更新，婆婆已經獲批關愛基金全數資助1年的癌症藥物，並感謝各位的幫助。

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餐廳老闆主動助癌病婆婆籌款

社企餐廳「膳心小館」2月15日在Facebook專頁發文，指一名70歲患癌的婆婆希望可以加入餐廳的煲湯隊賺錢買藥。經了解情況後，得知婆婆在去年（2023年）證實患癌，並需要長期自費服用昂貴的癌症藥物治療。

婆婆曾獲關愛基金批出一年藥費，惟上月到醫院取藥始知藥費已然上調，關愛基金藥費戶口不足以支付藥費，而婆婆表示，每次取藥時根本不知藥費戶口剩多少錢，面臨停藥令她感到徬徨無助。

婆婆仲剩返4日藥，面對停藥後無法再抑制癌細胞擴散，感到無助。

她當下有嘗試聯絡醫務社工，但原本負責的社工已調離，接手的社工需排期十多日才肯接見，接見後又表示婆婆需補交幾年前已取消的戶口紀錄，才會協助處理申請，而銀行方面又指需要約三星期發出文件。「膳心小館」老闆得知後，馬上向相熟的私家醫生取藥應急，惟每月藥費約3萬多元，加上申請關愛基金程序繁複，預計需要兩個月才能批出款項，故發文希望捐出多餘藥物作應急之用，同時為婆婆籌募藥費，

現在只有厚住面皮，懇請大家幫手集氣，及在未來幾天，買外賣、加餸、買雞、買包裝湯、蛋卷、零食時，可以考慮吓我哋。讓我們可以套現，計埋貼士錢（貼士箱內全數金錢將俾婆婆醫療應急），希望可以賺夠錢俾佢買藥應急。

有女客人捐大半個月藥費

帖文發出後立即有迴響，不少人都希望可以幫助婆婆，更有女客人提供了接近大半個月藥費（約$1.5萬）貼士，老闆收到款項後隨即趕至醫院藥房購買28日的藥物，共33,326元，續藥日期為3月14日。

「膳心小館」指藥物到手後，婆婆哭泣不止，久久不能平靜，令他們感受到婆婆面對斷藥的壓力。16日時收到醫務社工來電，要求婆婆提供去年的其他銀行戶口紀錄，雖她已立即向銀行申請，不過仍須等候三個星期。「膳心小館」又陪婆婆與癌症資訊網慈善基金職員會面，基金即時給予婆婆28日分量的藥物，「讓她安心等銀行文件及社工審批」。

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婆婆獲關愛基金資助一年癌症藥物

今日（28日），「膳心小館」再次發文，稱婆婆昨晚打開信箱，發現收到關愛基金正式通知信，基金已全數資助她一年的癌症藥物。同時，由於婆婆食用的該款藥物已經超過指定期限，老闆正協助婆婆向社區藥房，申請封頂計劃資助。若主診醫生不轉用其他癌病藥物，用清關愛基金撥款後，社區藥房會接力，免費向婆婆提供該款抗癌藥物。

癌病婆婆事件曝光後，老闆收到醫務社工主管電話，表示已全力配合社工需要，還陪同婆婆東奔西跑整理文件，希望協助婆婆寫信求金管局及銀行加快程序後，醫院社工主管容易處理審批，盼基金得到批出。

目前，婆婆已籌得56日藥物應急，不過「膳心小館」老闆表示，她最需要的不是金錢，而是撫平不安和無助感，讓她好好等待審批結果。或許，老闆介入真係多管閒事。若事件令醫院社工帶來壓力，望能見諒。

最後，老闆再次感謝每位曾為癌病婆婆集氣的客户、媒體，及癌症資訊網慈善基金，令婆婆在抗癌路上，步出黑暗。事件亦總算告一段落，婆婆終於可以放下心頭大石，可以安心接受治療。

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責任編輯：羅嘉欣