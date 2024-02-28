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婚後事｜陳自瑤大展喊功痛入心　Yoyo出浴鏡頭展身段夠香艷

娛樂 12:07 2024/02/28

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陳自瑤在《婚後事》第2集騷演技也騷身材。

TVB新劇《婚後事》只播出兩集，已引起廣大迴響，不少觀眾大讚有觀看性，更指兩位主角陳自瑤（Yoyo）和羅子溢演得出色。

昨晚（2月27日）播出的《婚後事》輪到以張明芯 Emma（陳自瑤飾）視點講故事。在善仁眼中，明芯是吃醋暴走、蠻不講理而又狠心的癲喪妻，但來到Emma視點，卻揭開了不少Emma不為人知的辛酸。

婚後事丨陳自瑤由宅男女神到成為實力派　Yoyo保養得宜堪稱靚媽天花板【多圖】

婚後事丨陳自瑤大展喊功

對與善仁婚姻早已失望透頂的Emma，為了女兒、為了仍然愛著善仁，在2015年生日當天決定接受善仁送上的鑽戒並重新開始。

可惜就在最美滿的一刻，Emma因為一則訊息對善仁再度起疑，看完善仁手機再找到疑似小三Mira（王敏奕飾）社交網及摷出善仁撰寫的《婚後事》「鞭屍」，結果因被某些字句及字眼觸動，Emma終極崩潰堅決離婚。

當刻Yoyo大展喊功，哭成淚人，當中那一句「我終於知道他始終愛那個女人」令人看得心酸。

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婚後事丨如使七傷拳

為了挽回女兒潘悅（鄭淽月飾）支持，Emma聯同好友 Gina（賴慰玲飾）向善仁設局，令善仁與 Mira陷入被公審困境的同時亦破碎了悅悅的心。

第二集以「打離婚官司，如使七傷拳」為點題句子，以展示Emma為了爭贏悅悅撫養權，就連傷害自己也在所不計的決心，狠毒的同時亦很可悲。

婚後事丨多種情緒演繹

在 Emma的視點，其實自己是到了零退路才對善仁出狠招;在尚未完全死心之前，Emma無論對冷酷不仁老爺(煒烈飾)的咄咄相逼、愛善仁多於自己的女兒的漠視、老公善仁的疑似背叛，以及一再累積的債務問題，Emma都是裝堅強盡力平靜撐過去。

昨晚有兩句台詞相當可圈可點，在第一集，Emma 指控善仁一切都是「假架」，及質問善仁是否仍然掂記「那個女人」時，Emma都是處於歇斯底里的狀態;但在Emma視點，她是在心理醫生(陳庭欣飾)的診所裏申訴善仁「假仁假義」，全程表現的是驚恐、不安及不甘，憤怒反而佔極少部分。

Yoyo演繹令人心痛。

婚後事丨展現出色演技

昨晚 Yoyo亦再度大晒演技，除了繼續有暴走一面，「委屈含淚樣」、「絕望爆喊」及 「痛到冇知覺」等狀態均發揮得淋漓盡致;尤其被悅悅「狠心拋下」後在家飲悶酒一幕，更是徹底地放下女神包袱，蓬頭垢面、頭髮凌亂、面部浮腫兼麻甩地大字形攤在床上之餘，並大膽地全程零化妝上陣。Yoyo 受訪時坦言拍攝該幕前，有刻意「整殘自己」企圖增加說服力，笑言是「終極豁出去」。

婚後事丨Yoyo內心戲到位

除肢體形態，Yoyo該幕內心戲亦相當到位，由於Emma實在過於頹廢及爛醉， 張母Nancy(黎燕珊飾)遂喝止其再飲酒及苦勸Emma保持冷靜，惟Emma不但未有回復清醒，更極度心碎的爆出一句:「我點冷靜呀，我就嚟冇咗個女喇，我冇咗佢寧願死!」，說時委屈的淚水爭相奪眶而出，配以 Yoyo 痛至扭曲的五官，相當有感染力。

網民對於明芯遭女兒如此冷待的遭遇亦大表同情，更大讚Yoyo演活身為人母的心痛感:「緊張你都係為你好，你大個咗就明」、「阿媽喊到咁都可以走得咁快，太慘了」。

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婚後事丨驚人轉折 出浴鏡頭

昨晚一集還不乏官能刺激位，劇組選擇以噩夢形式將 Emma的心魔具體化，相關場口於劇集開首及結尾播放，首尾呼應的同時，並藉著同一場口做出驚人轉折。

Emma 原來一直備受同一噩夢困擾，夢境中Emma被五花大綁，其間有神秘黑衣人爬上床向她施襲，劇集開首時，向Emma施襲的是善仁，但到了結尾，真正向Emma施襲竟是她自己本人，做到驚人反轉的同時，亦呼應了昨晚點題句子:「打離婚官司，如使七傷拳」，足證劇集結構嚴謹。

另外，Yoyo濕身出浴鏡頭，特寫身體部位，香艷十足，她更擺出不同誘人姿勢，認真性感。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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