排石偏方︱25歲女患膽石靠2種食物自救　連續吃1個月自然排出【附6大飲食調整改善膽結石】

坊間流傳不少飲食偏方治療病痛，成效卻因人而異。內地一名女子指自己患膽結石後，選擇用食療方式自救。女子在跟隨偏方1個月後，膽石自然排出，大讚偏方奏效。有網民就對偏方成效存疑，指女事主造假。

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能感覺膽石在體內流動

該名25歲內地女子在社交平台「小紅書」發文分享自己患膽結石自癒的方法。她講述早前做身體檢查，被診斷出患上多發性膽結石，膽石有0.8厘米之大。當時醫生建議她切除膽囊，但女事主當時「沒感覺到痛，而且還小就沒在意」。後來因為女事主飲食不節制和情緒起伏大，導致膽結石的問題日益嚴重。

嚴重腹部疼起來好像生孩子，感覺到像砂石在流動，睡覺都難受。

▲ （小紅書截圖）

聲稱跟隨偏方 1個月膽石自然排出

後來女事主知悉坊間有偏方指膽結石可用食療方法治癒，於是開始將核桃和果醋加入日常飲食中，平時亦改以清淡飲食為主。她指，核桃含卵磷脂有抑制之效，而果醋可以促進消化和腸道蠕動，排空體內的廢物堆積。女事主將生核桃攪碎加蜂蜜沖水喝，或是搗碎加入粥裡面吃。同時亦有喝酸醋，一開始甚至直接飲用陳醋或白醋，後來因為味道難以下嚥，改為喝果醋。一個月後，女事主聲稱腹部的疼痛感減少，形容「整個人的狀體也好了」，覺得膽石已經被自然排出，故推薦這食療。

食療成效存疑 網民疑造假

帖文下網民議論紛紛，指膽結石不太可能自然排出身體，覺得女事主有造假的嫌疑，「還是奉勸大家理性看待，相信醫學吧」。更有網民指自己曾患膽結石，食用核桃和醋一年後，仍需要切除膽囊，指飲食只能夠緩解，不能夠排石。

6大飲食調整改善膽結石

台灣營養師高敏敏曾在Facebook專頁中指出，膽結石是其中一種無聲疾病，不少人都是難忍劇痛去求診才知道自己有膽結石，否則可能一輩子都不知道自己患病。她表示，膽囊主要功能是儲存膽汁以幫助消化油脂，而大家可以透過6大飲食調整作出改善，避免膽結石發作：

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她又拆解以下膽結石高風險人士，需要定期檢查：

1. 喜歡吃重油

2. 肝硬化、酒精性肝病

3. 急速減重者

4. 長期斷食者

5. 兩餐隔太久

6. 肥胖者

7. 糖尿病

8. 停經後女性

高敏敏提醒，正餐之間不要相隔太久，如果膽囊長時間沒有收縮，就容易造成膽汁堆積及結石，同時建議大家最好每年定期做一次腹部超聲波檢查；如果感到有莫名腹痛、胃痛、吃胃藥後未見好轉時，便應及早尋求專科醫生診斷。

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責任編輯：羅嘉欣