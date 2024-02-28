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財政預算案2024｜中學生必識時事題樓市全面撤辣 分清SSD\DSD\BSD定義

休閒消費 11:54 2024/02/28

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財爺宣佈撤辣，分清SSD、DSD以及BSD的定義。

財政預算案今日（28日）出爐，財政司司長陳茂波宣佈住宅物業全面撤辣，相信會成為今年考試時事題必考的題目。究竟財爺提出的全面撤除辣招定義是甚麽？SSD、DSD以及BSD又如何區分。

財爺宣佈全面撤除的辣招，是指政府為了壓抑樓市，而於2010年先後推出的措施，包括：額外印花稅（Special Stamp Duty，SSD）、雙倍印花稅（Double Stamp Duty，DSD）及買家印花稅（Buyer Stamp Duty，BSD）。

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1. 額外印花稅(SSD)

額外印花稅在2010年11月推出，任何以個人或公司名義在購入物業後並在3年內售出，需要繳交額外印花稅，但2023年財政預算案縮短至2年。

根據稅率，如果物業持有6個月或以內出售，就須繳付樓價20%的額外印花稅；超過6個月，但在12個月或以內出售，稅率為15%；超過12個月，但在24個月以內出售，稅率為10%。

2. 雙倍印花稅(DSD)

「雙倍印花稅」(Doubled Ad Valorem Stamp Duty) 是政府在2013年2月推出，購買第二間物業的買家或公司名義買家，從價印花稅稅率調升至劃一15%。

3. 買家印花稅(BSD)

買家印花稅 (BSD)是政府在2012年10月27日起針對境外買家徵收，所有非香港永久性居民購買香港住宅，要額外繳交15%的買家印花稅 (Buyer Stamp Duty)。但《施政報告2023》中公布，凡於2023年10月25日起簽訂臨時買賣合約的住宅物業交易，BSD劃一稅率由15%減半至7.5%。

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額外印花稅 印花稅 SSD 財政預算案 DSD BSD

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