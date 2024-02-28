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娛圈有喜丨文凱玲密鑼緊鼓籌備下月婚禮　與未婚夫西貢拍婚紗照：進入直路喇！

娛樂 11:53 2024/02/28

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熱門 新手爸媽 李龍基 高才通 婚後事 會員有獎 佘詩曼 中一面試 區區有好校 名校專區

文凱玲與未婚夫在西貢拍婚紗照。

曾參演劇集《一舞傾城》、《狀王之王》的「晶女郎」文凱玲（Connie）將在下月出嫁，未婚夫在本月已過大禮，豪晒12對龍鳳鈪，而且其他金器、禮品多到「一張枱擺唔晒」。

在今日（2月28日），文凱玲分享與丈夫拍的婚照，一對準新人選擇在影樓及西貢一個農莊拍攝婚紗相，農莊甚有歐陸風情，靚人靚景。

而即將「升呢」為人妻的文凱玲表示：「我哋嘅婚禮進入直路喇！忙完《狀王之王》宣傳後，就密鑼緊鼓搞緊3月中嘅婚禮，多得各方專家同朋友幫手，籌備得好順利。」

娛圈有喜丨文凱玲下月將與外籍男友成婚　 過大禮豪晒12對龍鳳鈪

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文凱玲參選港姐入行

現年41歲文凱玲畢業於香港大學心理學系，入行前曾任職機艙服務員，之後於2010年參加TVB舉辦的《香港小姐競選》。她獲李蘊經理人賞識簽約成旗下藝人，先後參演《喜愛夜蒲2》、《黑色喜劇》、《鴨王2》等多部電影。及後獲王晶賞識接拍其執導或監製的電影《唐伯虎衝上雲霄》及《賭城風雲II》，奠定晶女郎身份。

擁有驕人身材的她瞓身拍戲，即使要全裸演出亦在所不惜，十分專業。不過令她更多觀眾認識卻不是非拍電影而是電視劇，她因為參演《賭城群英會》、《荷里活有個大老千》、《一舞傾城》成功入屋，早前在《狀王之王》演倚春閣老闆娘葉三娘，演技獲普遍認同。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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