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超市大搜查｜近6成食油含致癌物+塑化劑　21款安全選擇一覽1款滿分售$50

食用安全 13:38 2024/02/28

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熱門 新手爸媽 李龍基 高才通 婚後事 會員有獎 佘詩曼 中一面試 區區有好校 名校專區

相信大部分家庭都會使用食油烹調，消費者委員會（消委會）早前測試了市面上50款食油，當中發現有接近6成樣本檢出基因致癌物「環氧丙醇」，同時又2款食油驗出基因致癌物「苯並[a]芘」，此外亦有7成樣本被檢出有塑化劑。TOPick幫市民整合出其餘21款不含基因致癌物的安全選擇。

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21款不含基因致癌物

消委會於2022年7月測試了市面上50款食油，包括14款特級初榨橄欖油、2款橄欖油、2款牛油果油、3款椰子油、2款茶花籽油、2款葵花籽油、2款米糠油、2款葡萄籽油、3款粟米油、6款芥花籽油、1款大豆油、6款花生油和5款調和油。

測試結果發現，有接近6成（29款）樣本被檢出含基因致癌物「環氧丙醇」，含量介乎每公斤100至2,000微克，有2款均超出歐盟標準（<1,000毫克／公斤）；同時發現有2款食油含有基因致癌物「苯並[a]芘」，含量雖合乎香港限制水平，但有1款檢出每公斤2.1微克，含量輕微超出歐盟標準。此外，有7成（35款）樣本被檢出有塑化劑。

以下為21款不含環氧丙醇的食油名單：

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2大選用食油貼士

消委會提醒小心高溫烹調。關於選擇高溫烹調使用的食油，消委會亦訪問了脂肪及食油方面的專家，香港理工大學應用生物及化學科技學系姚鍾平教授。以下為兩大常見疑問：

1. 一般油炸或烘焗的溫度下，應怎樣選用食油？

  • 食油主要成分（甘油三酸酯）中飽和脂肪酸及單元不飽和脂肪酸相對較耐高溫，不易在長時間加熱後變質，但攝入飽和脂肪酸可增加患心血管疾病的風險，因此不宜過量食用飽和脂肪酸含量高的食油。
  • 烘焗時食油一般不會重複使用，因此變質風險較小。油炸時食油如需作多次重覆使用，則建議使用單元不飽和脂肪酸含量較高的食油。
  • 另外，所選食油的煙點應高於烹調溫度。當烹調溫度高於煙點時，食油會冒出油煙，而過量吸入油煙可影響健康。

2. 油炸之後，怎樣判斷是否需換食油？用過的油可否重用？

如出現以下情況，建議將食油棄置並及時更換食油：

  • 當油炸用食油顏色明顯變深。
  • 出現明顯油膉味。
  • 於油炸溫度出現冒煙或油炸時出現不易消散的奶白色泡沫。

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責任編輯：羅嘉欣

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