網絡熱話︱lululemon內衣瘋傳可拯救婚姻　小紅書熱爆網民實測效果大讚2點

▲ lululemon內衣小紅書熱爆，瘋傳可拯救婚姻，網民實測效果大讚2點。

運動服飾品牌lululemon的一款運動內衣近日在小紅書掀起討論熱潮，有用家分享穿上後可改善與伴侶的關係，直言能夠「拯救婚姻」，引來不少網民搶購，並貼出上身圖，效果是否如此神奇？

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lululemon運動內衣「Everlux Front Cut-Out Train Bra Light Support」最近在小紅書爆紅，事緣有外國網民於官網留下評價，表示該款內衣徹底改變了自己的婚姻，生活變得更美好，不再需要婚姻輔導。她透露，每當穿上內衣後，「丈夫無法控制自己的眼睛或雙手」，每次吵架時，她只要脫下外衣，便能停止爭論。

太神奇了，連我自己也無法將目光從自己身上移開，我會將這款內衣推介給有婚姻問題的朋友。

▲ 用家在官網留下評價，大讚內衣能夠「拯救婚姻」。（官網截圖）

根據Lululemon官網資料，該款運動內衣剪裁貼身，胸口處採用了鏤空設計，並配以獨特的肩帶，原價58美元（約455港元）。

▲ 「Everlux Front Cut-Out Train Bra Light Support」在小紅書爆紅。（lululemon官網圖片）

網民：設計好看穿著舒適

該款內衣隨後成為小紅書熱門話題，更被網民封為「拯救婚姻Bra」，並紛紛搶購、實測效果。有網民試穿後大讚款式好看，「正面效果很絕」。有網民認為內衣的Push Up效果好，可讓胸部更集中，且穿著舒適。

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2類女士難駕馭

不過，有身材較為豐滿的網民指出內衣壓胸，並凸顯副乳問題，「副乳一點遮不住，側面效果一般，適合配搭外套穿」。

亦有網民認為內衣不適合平胸女生，「我幻想自己穿上以後也會擁有馬里亞納海溝，現實給我狠狠一巴掌」、「聚攏效果也不像網上吹的神乎其神，實際很一般，而且略短，感覺大幅度運動很容易走光」、「這個婚姻不拯救也罷」。

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責任編輯：王明芳