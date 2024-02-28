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猝死危機｜英王查理斯三世堂妹夫猝逝　年僅45歲震驚皇室【附醫生拆解猝死徵兆】

健康資訊 12:34 2024/02/28

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英王查理斯三世的堂妹夫周日（25日）突然猝逝，年僅45歲。

英國白金漢宮宣布，英王查理斯三世的堂妹加布里埃拉‧溫莎夫人（Lady Gabriella Windsor）的丈夫托馬斯·金斯頓（Thomas Kingston）日前突然猝逝，年僅45歲。加布里埃拉．溫莎夫人與金斯頓家形容他的死亡對整個家庭帶來了巨大的打擊。

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綜合外媒報道，金斯頓於當地時間周日（25）被發現倒臥在格洛斯特郡（Gloucestershire）某處，急救人員約下午6時被呼召到場，他之後在當晚被宣布死亡。英國皇室並未透露金斯頓的死亡原因，以及具體地點。據報，整個王室皆處於震驚之中，其死因要在調查之後才能確定，但目前並無發現任何可疑情況。

白金漢宮發言人表示，英王查理斯及王后卡米拉已知悉托馬斯·金斯頓去世的消息，並與其家人「一起哀悼這位深受愛戴的家庭成員」。金斯頓的妻子、加布里埃拉‧溫莎夫人則與金斯頓家發布聯合聲明，稱金斯頓是「一位傑出的人，照亮了所有認識他的人的生活」，指他的逝世對整個家庭帶來了巨大的打擊。

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年僅45歲曾與威廉舊情人交往

金斯頓是一位金融家，2019年5月與交往多年的加布里埃拉．溫莎夫人在溫莎城堡聖喬治教堂舉行婚禮，當時已故伊利沙伯二世女王和丈夫菲臘親王亦有出席。據報，金斯頓長期與皇室成員互動密切，早年曾傳出與凱特皇妃的妹妹琵琶‧密道頓(Pippa Middleton)交往過，但他予以否認。另外，他亦曾與威廉王子的舊情人娜塔莉（Natalie Hicks-Lobbecke）約會過。

拆解6種猝死徵兆

台灣家庭醫生陳欣湄曾分享，其實人在猝死前身體會一些警號，當出現以下徵兆，就要特別留神，並前往醫院檢查。

  • 心臟病發病前，頭頸背部大量出汗；
  • 臉色發黑發白，需慎防肺栓塞；
  • 經常出現眼前發黑，會誘發心肌梗塞；
  • 劇烈頭痛，可能是腦部血管出問題；
  • 身體不明原因疼痛，是心肌梗塞缺血警訊；
  • 胸部頻繁疼痛，恐是心血管中斑塊堆積。

陳欣湄特別提到，其實很多人在猝死前都是「無症狀」，這種猝死是突發性，亦是最恐怖的。她提醒若身體出現異常，即使狀況輕微，也不要輕視，有任何不適應盡早前往醫院求診。

引發猝死3大原因

香港心臟專科學院前院長陳藝賢曾接受TOPick訪問時指出，引發猝死有3大原因：

  • 腦部問題，例如：腦中風、腦出血。
  • 心臟猝死，例如：心律不正、惡性心跳。
  • 肺部大動脈或細血管撕裂，或突然出現血栓情況。

他表示，根據研究，每天睡眠時間少於6小時，則被視為睡眠不足。根據荷蘭2013年一項研究指出，睡眠不足的人士，患心血管疾病的風險增加15%。

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責任編輯：羅嘉欣

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