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絕症奇蹟｜68歲男患愛滋病後確診血癌　移植骨髓5年後痊癒

都市病 13:48 2024/02/28

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絕症亦有痊癒可能性！美國一名68歲男子多年前確診愛滋病，6年前又再被宣告患上血癌，幸而他未有放棄，積極接受治療，最終在接受一名帶有特殊基因的捐贈者移植骨髓後，愛滋病及血癌均再未有發病跡象，成為全球第5名愛滋康復者。如今5年過去，該男子笑稱自己非常感激該名捐贈者，亦很慶幸自己仍然活著。

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綜合外媒報道，美國加州男子Paul Edmonds與丈夫Arnie House於1988年首次確診愛滋病，由於當時醫學界對於愛滋病毫無辦法，令兩人一度感到非常絕望：「我被宣判死刑，但我還沒準備好去死。」1997年新一代抑病毒藥物出現，他與丈夫隨即接受了抗病毒治療以抑制愛滋病毒。直到2018年，Edmonds又被診斷出患上急性骨髓性白血病，亦即俗稱的「血癌」。

雖然備受打擊，但Edmonds仍積極接受化療，並準備骨髓移植手術，雖然骨髓移植手術將會面臨免疫系統削弱的高風險，但他仍盼可透過捐贈者的骨髓重建正常免疫系統、正常造血，於是決定放手一博。

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移植骨髓5年後奇蹟痊癒

2019年2月6日，Edmonds於加州診所「希望之城」醫療中心接受了骨髓移植手術。幸運的是，與他成功配對的捐贈者，擁有全球僅1至2%人擁有的罕見突變基因，具有先天抵抗愛滋病毒的能力。

手術後，Edmonds的血癌及愛滋病在捐贈者的健康細胞運作後，再沒有發病跡象，2021年3月時更停止服用抑制愛滋病的藥物。醫生再經過近3年的嚴密監測後，證實其體內再無任何愛滋病毒蹤跡，正式宣布Edmonds成為世界上第5名愛滋康復者。

面臨奇蹟一般的消息，Edmonds坦言非常感激醫療團隊：

我很慶幸自己還活著，亦非常感激那位捐贈者。

全球僅5名愛滋病康復者

據悉，目前全球僅有5名愛滋病康復者，而Edmonds於5位病人中攜帶愛滋病毒時間最長。希望之城醫生接受訪問時強調，相關骨髓移植手術是一項高風險手術，目前僅適用於患有危及生命的血癌和愛滋病的特殊情況，具有特定遺傳突變的捐贈者則較為罕見，因此治療方法無法廣泛應用於全球3,800萬愛滋病毒陽性族群。

目前未有藥物根治愛滋病

根據「關懷愛滋AIDS Concern」資料顯示，愛滋病（AIDS）為「後天免疫力缺乏症」，由「人類免疫力缺乏病毒」（HIV, Human Immunodeficiency Virus）引發。HIV不能直接引起病症，但病毒進入人體後便侵襲人體免疫系統內的「T4細胞」（白血球細胞和巨噬細胞），使免疫系統和自行修補傷患的能力減弱。這時，一些對未受感染人士沒有威脅的疾病如肺囊蟲肺炎等便能乘虛而入，使感染者發病轉為愛滋病病人。現時雖然仍未有藥物能根治愛滋病病毒，但本港採用的療法，已大大將感染者壽命延長。

愛滋病病毒存在於感染者各種體液內，包括精液、血液、陰道分泌及前列腺分泌，感染者可通過此等體液的接觸把愛滋病病毒傳染給他人。而存於口水、汗水、淚水和尿液內的病毒數量極低，並不足以構成感染。由於愛滋病病毒感染者的外表可與一般人無異，故只有透過愛滋病抗體測試才能確定是否已受感染。

一旦不幸感染愛滋病毒，感染者可能會出現以下徵狀︰

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直至目前為止，醫學界仍未有完全治癒愛滋病的方法，但已經有很多治療方式，降低血液中的病毒含量，從而延慢愛滋病形成及其他細菌的侵襲，改善感染者的健康及生活質素。而本港有提供 「雞尾酒治療法」，這種治療法能有效地抑制身體內的愛滋病病毒，作用是抑制病毒攻擊免疫系統，現時只要跟從醫生的指示，大部分愛滋病病毒感染者可以在服藥後3至6個月內成功控制體內病毒，把體內的愛滋病病毒抑制至不可檢測水平。「雞尾酒治療法」能成功抑制病毒從而避免病毒攻擊免疫系統。只要免疫能力良好，感染者便不會得到「機會性感染」。

感染愛滋病3大成因

在透過血液感染的傳染病中，以愛滋病最為危險。據本港衞生署資料顯示，愛滋病是由於免疫系統因受到愛滋病毒感染後，而逐漸衰弱所引發出的多種疾病。成因包括：

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愛滋病病毒帶菌者可能毫無病徵，外表與常人無異。患者感染愛滋病病毒後，潛伏期可達10至15年。經過長時間後，患者的免疫系統會受到嚴重的破壞，逐漸失去抵抗嚴重疾病的能力。病者會患上較罕見的肺炎及皮膚癌等「機會性感染」，最終會導致患者死亡。

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責任編輯：羅嘉欣

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