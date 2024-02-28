鋼琴大師丨劉詩昆接愛女放學享受親子時光　栽培小千金成接班人

▲ 劉詩昆親自接送女兒！

84歲「鋼琴大師」劉詩昆可說老當益壯，其年輕37載的太太孫穎去年誕下兒子劉天天，本身育有女兒劉蓓蓓的他，湊成一個「好」字。

老來得子的劉詩昆很疼愛一對子女，日前劉詩昆跟太太親自接大女放學，孫穎拍下過程兼上載小紅書，當中她寫道：「放學啦！寶貝，爸爸和媽媽來接你回家，今天你又學到了什麽新知識呢？我們一起回家分享吧。」

有心有力丨劉詩昆騷父子合照感慨萬分 84歲鋼琴大師：感恩有生之年看到你出生

「鋼琴大師」接愛女放學

片段開首，只見幾個月大的細仔劉天天由工人抱著，讓天天「送」胞姐貝貝上車，鏡頭一轉見劉詩昆坐在幼稚園裡等接放學，當女兒貝貝見到劉詩昆時，即跟爸爸來個抱抱。

其後劉詩昆拖著女兒離開校園，有爸爸來接放學的貝貝開心到紮紮跳，父女上了七人車之後，貝貝更摸摸爸爸的面頰，真是超sweet！

網民們留言大讚劉詩昆一對子女很可愛，大女亦長得很似爸爸。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

有心有力丨84歲劉詩昆再做父親 47歲太太孫穎誕7.3磅男嬰：來到美麗的人世間

劉詩昆寵愛小千金

2020年，「鋼琴大師」劉詩昆以81歲高齡再當爸爸，其第三任太太孫穎於美國誕下大女劉䔒䔒（乳名貝貝），轟動一時，劉家小千金「貝貝」雙眼大大、皮膚雪白又可愛，一出世便萬千寵愛。

劉氏夫婦當女兒如珠如寶，除了聘請3名工人照顧貝貝起居生活外，他跟太太投資約3600萬元開設音樂學校，孫穎曾表示這是送給女兒的最大禮物，打算努力栽培愛女成為接班人。

另外劉詩昆夫妻為子女成立了5億元教育基金，只得3歲多的貝貝已見慣大世面，一歲半時已隨父母到康城影展行紅地毯，兩歲半時的貝貝，就踏上莫斯科國立柴可夫斯基音樂學院演奏廳，跟爸爸四手聯彈兒歌《幸福拍手》，非常有厲害！

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

最新影片推介：Ivy So陳安立專訪

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5