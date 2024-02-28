紅毯先生丨劉德華新片諷刺演藝圈百態　華仔自抽將墮馬隱婚事件放入劇情

▲ 劉德華新片《紅毯先生》。

由寧浩自導自演，劉德華領銜主演電影《紅毯先生》，講述從影40年的香港天王巨星劉偉馳（劉德華飾）為贏得影帝，與導演林浩（寧浩 飾）合作拍攝農村題材影片，因此引發一系列令人哭笑不得的荒誕鬧劇，展現娛樂圈眾生百態。

《紅毯先生》幕前幕後聚集一班跟華仔甚有淵源的拍檔，戲中演劉偉馳妻子是相隔超過20年再合作的林熙蕾。

另外，演經理人的單立文近年鮮有大銀幕演出，剛巧華仔跟兩位合作的電影都是影迷至今難忘的經典賭片，相信定必勾起集體回憶。

紅毯先生丨華仔以經典作《十七歲》宣傳新作 劉德華：大膽向前走

▲ 《紅毯先生》

寧浩貫徹反諷作風

至於電影的掌舵人就是內地鬼才導演寧浩，華仔2006年投資寧導的荒誕喜劇《瘋狂的石頭》，電影一鳴驚人，令他成炙手可熱的內地導演，二人相識多年，華仔今次終首度擔鋼主演對方的作品。

華仔坦言，最初對這個呈現影圈光怪陸離的故事，的確有點擔心，謂：「因為電影真的是一個很奇怪的方向，又很荒謬，這到底整件事情，他想要達到甚麼結果呢，原來導演只是想分享，他在這娛樂圈所面對的的事情，他也想問劉德華，你面對的事情是這樣嗎，我也不敢說，也不好說，那所以我們整個劇本就是，好像兩個人經過了那十幾年，面對的市場，然後把它變成一個真實的故事，好像是一種偽紀錄片的感覺。」

寧浩貫徹過往反諷作風，戲中斗膽將華仔現實生活搬到電影入面，包括墮馬、隱婚的情節等，藉此諷刺演藝圈各種荒謬。

▲ 寧浩與劉德華。

華仔被導演說服

而華仔都大膽接受導演安排，直言今次演出的方法，跟過往作品大相逕庭；「其實今次我用一個不是在演戲的心態，而是好好的去用自己的心情，就是用劉德華的心情，去面對劉偉馳的人生，這是另外的一種態度去演戲，因為以前可能就是，不要把自己當作劉德華，自己應該從角色的那個角度，去想那件事情，現在反而不是，是劉德華如果你經歷了那個人的人生，你是怎麼選擇，這是一個不同的角度。」

華仔又講到本身對戲中某些情節都有異議，但最後被導演說服，稱：「譬如說在戲裡面喝酒，我不會喝酒，我永遠保持清醒，我曾經叫導演修改，但他說這是一部電影，是劇情，他只是想知道如果劉德華碰到這個，他會用甚麼態度，我說我不會，我完全不會讓他從開始的時候會發生，但他不改，那我就要用另外的一個角度去看看，去感受一下。」

▲ 《紅毯先生》

對獎項早放下得失之心

戲中，劉偉馳多次失落影帝寶座，求獎心切，現實中華仔反而對獎項早已放下得失之心，並無因為獲提名就特別想拿到獎項「因為我真的有很多最後是沒拿到獎項，但市場覺得我演的很好的戲。《瘦身男女》我記得我輸的原因是因為，為什麼你要瘦回來，他說我耍帥，就說哎呦你演的太好了，但因為你還是有偶像包袱，為什麼要到最後瘦回來呢，我也沒話說啊。」

華仔補充指不管拿多少影帝，總會有人批評，因為那些既定的感覺很難去磨滅和改變，自己亦不用太介意，他亦指劉偉馳跟華仔一樣都是一個普通人，一樣會有懷疑自己時候，相信觀眾看畢電影，會更明白影星風光背後的故事和心態。

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