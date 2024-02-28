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婚後事｜煒烈演橫蠻廢老用盡歪理窒新抱　烈哥昔日火爆鬧亞視大老闆

娛樂 15:41 2024/02/28

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煒烈好戲！

在TVB新劇《婚後事》中，甘草演員煒烈演男主角潘善仁（羅仲謙飾）的父親潘良，這名「廢老」的生活惡習令新抱張明芯（陳自瑤飾）大發雷霆，「廢老」老爺更成了善仁、明芯關係走下坡的導火線！

在昨晚（2月27日）的《婚後事》內，潘良用盡歪理窒新抱，更指：「成日為咗我啲嘢啄Q住個老公，男人要面㗎，推個老公出去滾，你怪得邊個？」

婚後事｜陳自瑤大展喊功痛入心　Yoyo出浴鏡頭展身段夠香艷

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廢老用盡歪理窒新抱

潘良本身是毫無責任感的父親，但善仁為了圓母親遺願，竟不顧一切將「廢老」父親接回家照顧。

結果，明芯除了要分擔賭債，還要明芯肩負照顧本身生活惡習極多的父親的責任，結果有次明芯因潘良在垃圾桶屙尿大發雷霆，之後更使橫手將「廢老老爺」送往老人院。面對家嫂的決絕，潘良毫不畏懼，不但繼續在老人院橫行。

昨晚，他更直衝明芯公司要求六位數字「消失費」，其間不但句句寸嘴，更像丁蟹上身般歪理連連，當中「賭錢論」更是賴皮得令人拍案叫絕：「你唔好當我嚟乞先得㗎，你賺嘅每個崩，我個仔都有功勞㗎」、「你扮慘呀？你慘得過我？我都係做好心，唔再連累個仔啫，咁就盡地一煲卒之乜都冇晒，唔覺意爭人幾廿個，你估我想㗎？」。

他又說：「喂八婆，你想唔畀錢吖嘛，我唔搬咯，咩事呀」、「都叫咗你唔好咁臭四㗎啦，成日為咗我啲嘢啄Q住個老公，男人要面㗎，推個老公出去滾，你怪得邊個？」、「好！你今日姨媽到我唔同你計咁多。」

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曾經衝入房鬧亞視大老闆

現年72歲的烈哥在《婚後事》演廢老相當搶鏡，他曾活躍於70、80年代影視圈，原名劉永偉的他於1974年時憑參加第三期TVB藝訓班而入行，出道未幾即跟蕭芳芳合演電影《跳灰》，其後被麗的電視（亞洲電視）羅致旗下。

而烈哥人如其名，性格剛烈，年輕時性格火爆，曾經衝入房鬧亞視大老闆，認真型到裂呀，不過近年的他自言已「收晒火」!

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為愛情地獄式減肥

烈哥在62歲才在朋友生日會邂逅上現任太太Amy，當時她跟烈哥打賭，若果他成功減肥的便嫁給他，他在醉醺醺下許下承諾！

他以地獄式方法是每天只食薏米紅豆、做運動，結果於3個半月甩掉38磅，二人拍拖約3年，於2016年愛情修成正果結為夫婦。

60歲過後才決心減肥，真的不容易，烈哥曾跟傳媒說：「做男人，講得出就要做得到。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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