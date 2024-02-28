【DSE】政府明年不再代繳考試費　港府：用者自付原則逐年檢討

▲ 新一份財政預算案出爐，政府明年不再為中學文憑試（DSE）學校考生代繳考試費。（資料圖片）

政府過去6年為中學文憑試（DSE）學校考生代繳考試費，然而新一份財政預算案今日（28日）出爐，沒有再提及相關措施。明年不再代繳DSE考試費，至於後者或之後會否重推代繳措施，政府消息人士表示，按照用者自付原則，政府會逐年檢討。

政府由2019年DSE起，至2024年已連續6屆為學校考生代繳考試費；今年開支涉及1.51億元。

就明年不再代繳DSE考試費，學友社學生輔導顧問吳寶城表示，公開試的營運成本大，包括須聘請評卷員、試場工作人員，以及維持評卷系統運作，礙於香港目前財政狀況、經濟壓力，認為將代繳考試費「變成（政府）長遠壓力不理想」，而且學生按自己需要應考DSE，付出相應、甚至分擔成本合理。

考評局早前曾公布DSE考試費將會上調3%，包括語文及其他科目的考試費用分別為718及480元；預料報考6科的考生須支付共3,356元考試費。吳認為，若同學因此存在財政壓力，可申請援助，如綜援家庭學生可獲公開考試費津貼，相信不再代繳費用可接受及理解。

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記者：梁凱婷、馮琪雅