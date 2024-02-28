慳家爸爸｜新手爸帶BB旅遊嫌酒店嬰兒床位貴　出奇招慳$3000惹網民批無恥

▲ 台灣一名新手爸為節省嬰兒床位錢，想出慳錢大法並分享到網上，但卻遭到網民炮轟。

【親子旅遊/新手爸爸】家長帶BB出門旅遊，好多時候都會選擇附帶嬰兒床的住宿，不過其房間的費用和嬰兒床的衛生問題都會成父母顧慮。台灣一名新手爸爸發文分享近日帶嬰孩出遊，由於附帶嬰兒床的住宿費用昂貴，為了可以節省金錢，他忽發奇想訂購嬰兒床後到酒店代收，旅行後再申請退款、退貨，藉此能使用到「免費」全新的嬰兒床又不用花半分錢，之後他更推介網民參考此做法，怎料引來大批網民指責他是濫用退換貨政策。

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近日，台灣一名爸爸於網上討論區「批踢踢實業坊」發文，表示農曆新年前計劃帶嬰孩到墾丁旅遊5日4夜，因為第一次帶寶寶出遊，因此事前做了不少資料搜集，發現包含嬰兒床的住宿費用昂貴，即使價格較便宜的親子酒店一晚也需6,000台幣起（約1,500港元），4晚住宿最少共需花費2.4萬台幣（約5,900港元），因此他決定改訂普通平價旅館，自備嬰兒床。

為此，事主上網搜查不同租用嬰兒床網站，發現大部份都需要繞遠路自取和歸還，不然就需支付昂貴運費。事主認為此做法非常麻煩，考慮購買二手嬰兒床運到酒店，搜尋後發現二手社團有不少價格相宜和保存良好的嬰兒床出售。他詢問其中一名賣家，得悉嬰兒床已使用1年多，因對方有拿去給廠商翻新，故此看起來依舊簇新。

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慳錢大法：訂購嬰兒床後申請退款

事主後來查看廠商官網，發現廠商有「終身免費翻新」家具服務，他猶豫二手嬰兒床要消毒很麻煩，所以打消了這個想法。直到幾天後，他看到廠商一則廣告，標明購買嬰兒床後，若寶寶睡不習慣可在30天內全額退款，因此他想到一個「省錢大計」：

這廣告讓我腦中浮現了省錢的靈感！思路如下：訂嬰兒床→送去飯店→櫃台代收→退房前申請退款。反正廠商標榜嬰兒床不滿意30天內全額退款，嬰兒床是新的、不用消毒、不用自己載、無條件退款，於是決定就是它了！

事主訂購嬰兒床後，抵達飯店時，嬰兒床經已送到。他在房間檢查和組裝嬰兒床後便嬰孩開始使用，5天後便申請退款，他表示廠商沒有刁難，更很乾脆地全額退款。他又指是次旅行住宿共節省了約1.2萬台幣（約3,000港元），並推薦網民參考他的「慳錢大法」。

嬰兒床不滿意直接退款，這活動滿不錯。如果大家帶寶寶出遊需要省錢可以試試看這方法，當然盡量避免連假出門最好！

網民批事主濫用退換貨政策

帖文一出，引來一眾網民批評事主濫用退換貨政策，表示「這種道德瑕疵的事還要拿出來沾沾自喜的分享」、「濫用退貨機制一旦規則被破壞，如果廠商原本的美意縮水或取消，最終吃虧的是真正有需求的人？」、「這什麼西客操作」、「廠商給消費者的保障給你這樣用」、「竟然還覺得這是正確觀念可以寫文分享」、「不要生小孩最省」、「這種不道德的事情還沾沾自喜？不敢相信你小孩被這樣的身教影響會有多可憐」。

對於網民的炮轟，事主亦回應指這只是一個省錢手法，使用權在於網民們，又表示廠商提供這種方案就應該考慮後果，對方應自行檢討方案漏洞。「大家金錢觀不同罷了，只是退貨而已，哪裡惡質？節流也是累積財富的一種方式，要不要用是你的事情啊，我又沒有逼迫大家」。

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責任編輯：王明芳