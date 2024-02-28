校園直擊｜黃焯菴小學安排學生經營小食部 學習服務合作培養感恩之心

▲ 佛教黃焯菴小學安排學生經營小食部。

佛教黃焯菴小學二年級學生在最近的綜合課程中展開了一個引人注目的活動，主題為「服務我們的人」。活動透過讓學生親身體驗經營學校小食部，從中不但學習到了關於服務和合作的重要價值觀，還體驗到不同角色的重要性，培養感恩之心。

在這個活動中，學生們分別擔任店員、收銀員、清潔服務員和客人等角色，透過實際參與餐廳的運作，深入了解各種職位需要的責任，並不時接受客人突如其來的挑戰。這種體驗不僅讓學生們學會感恩他人的付出，也讓他們更加尊重和欣賞不同的工作角色。

除了學習如何有禮地服務他人，學生們還學會了為客人準備美食，從中學習如何準備和呈現食物，以及保持食品衛生的重要性。這不僅提高了他們的實際技能，還培養了他們對飲食文化的認識和尊重。

在這個活動中，學生們還使用教具貨幣購買美食，這有助於加強他們對金錢的概念。他們學會了如何計算和管理金錢，這是日常生活中不可或缺的技能之一。這樣的體驗讓學生們更加了解金錢的價值，培養了財務管理的基本觀念。

此外，這個活動還強調了分工合作和團隊精神的重要性。學生們在經營小食部的過程中需要相互配合，分工合作，以確保順利地運作。這培養了他們的團隊合作精神和溝通技巧，為未來的學習和工作打下了堅實的基礎。

通過這個活動，佛教黃焯菴小學的二年級學生們獲得了豐富的學習體驗。他們不僅學會了服務他人和感恩的重要價值觀，還獲得了實際技能和團隊合作的能力。這樣的綜合課程活動為學生們提供了一個實踐和體驗的平台，使他們能夠在生活中更加全面地成長和發展。

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