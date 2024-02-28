  • 19°C
香港時間 : 2024228日 (週三) 14:29
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 新手爸媽 李龍基 高才通 婚後事 會員有獎 佘詩曼 中一面試 區區有好校 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

校園直擊｜黃焯菴小學安排學生經營小食部 學習服務合作培養感恩之心

升學教育 12:44 2024/02/28

分享：

分享：

熱門 新手爸媽 李龍基 高才通 婚後事 會員有獎 佘詩曼 中一面試 區區有好校 名校專區

佛教黃焯菴小學安排學生經營小食部。

佛教黃焯菴小學二年級學生在最近的綜合課程中展開了一個引人注目的活動，主題為「服務我們的人」。活動透過讓學生親身體驗經營學校小食部，從中不但學習到了關於服務和合作的重要價值觀，還體驗到不同角色的重要性，培養感恩之心。

在這個活動中，學生們分別擔任店員、收銀員、清潔服務員和客人等角色，透過實際參與餐廳的運作，深入了解各種職位需要的責任，並不時接受客人突如其來的挑戰。這種體驗不僅讓學生們學會感恩他人的付出，也讓他們更加尊重和欣賞不同的工作角色。

除了學習如何有禮地服務他人，學生們還學會了為客人準備美食，從中學習如何準備和呈現食物，以及保持食品衛生的重要性。這不僅提高了他們的實際技能，還培養了他們對飲食文化的認識和尊重。

童學園
足球學校｜巴黎聖日耳門香港學院新開辦　PSG教練團獨門教學：培訓聰明球員

在這個活動中，學生們還使用教具貨幣購買美食，這有助於加強他們對金錢的概念。他們學會了如何計算和管理金錢，這是日常生活中不可或缺的技能之一。這樣的體驗讓學生們更加了解金錢的價值，培養了財務管理的基本觀念。

此外，這個活動還強調了分工合作和團隊精神的重要性。學生們在經營小食部的過程中需要相互配合，分工合作，以確保順利地運作。這培養了他們的團隊合作精神和溝通技巧，為未來的學習和工作打下了堅實的基礎。

通過這個活動，佛教黃焯菴小學的二年級學生們獲得了豐富的學習體驗。他們不僅學會了服務他人和感恩的重要價值觀，還獲得了實際技能和團隊合作的能力。這樣的綜合課程活動為學生們提供了一個實踐和體驗的平台，使他們能夠在生活中更加全面地成長和發展。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

校園直擊｜基全小學舉辦中華文化日　體驗古代服飾遊戲慶新春
12:21 2024/02/22
校園直擊｜基全小學舉辦中華文化日　體驗古代服飾遊戲慶新春
校園直擊｜將軍澳官小讓高年級學生任「故事哥哥姐姐」　培養長幼互愛精神讓學生明白與人分享的快樂
12:04 2024/02/22
校園直擊｜將軍澳官小讓高年級學生任「故事哥哥姐姐」　培養長幼互愛精神讓學生明白與人分享的快樂
校園直擊｜全完第二小學成立「彩虹讀書會」逾廿載　鼓勵父母持續學習陪伴子女成長
18:35 2024/02/27
校園直擊｜全完第二小學成立「彩虹讀書會」逾廿載　鼓勵父母持續學習陪伴子女成長

你可能感興趣

校園直擊｜基全小學舉辦中華文化日　體驗古代服飾遊戲慶新春
12:21 2024/02/22
校園直擊｜基全小學舉辦中華文化日　體驗古代服飾遊戲慶新春
校園直擊｜將軍澳官小讓高年級學生任「故事哥哥姐姐」　培養長幼互愛精神讓學生明白與人分享的快樂
12:04 2024/02/22
校園直擊｜將軍澳官小讓高年級學生任「故事哥哥姐姐」　培養長幼互愛精神讓學生明白與人分享的快樂
校園直擊｜全完第二小學成立「彩虹讀書會」逾廿載　鼓勵父母持續學習陪伴子女成長
18:35 2024/02/27
校園直擊｜全完第二小學成立「彩虹讀書會」逾廿載　鼓勵父母持續學習陪伴子女成長
中小學教育 佛教黃焯菴小學 小學

最高瀏覽

【財政預算案2024】派糖消息一網打盡　派消費券或今年斷纜
【財政預算案2024】派糖消息一網打盡　派消費券或今年斷纜
網絡熱話︱老翁車廂用手護6歲女被公審　女童爸爸親揭爺孫關係不忿父遭誣蔑報警
網絡熱話︱老翁車廂用手護6歲女被公審　女童爸爸親揭爺孫關係不忿父遭誣蔑報警
【財政預算案2024】派錢派消費券未有公布　每支煙稅即時加8毫
【財政預算案2024】派錢派消費券未有公布　每支煙稅即時加8毫