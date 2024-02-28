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林奕匡李靄璣將做新手爸媽　Phil：期待每日唱歌俾你聽

娛樂 13:06 2024/02/28

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熱門 新手爸媽 李龍基 高才通 婚後事 會員有獎 佘詩曼 中一面試 區區有好校 名校專區

恭喜晒！

恭喜恭喜！歌手林奕匡（Phil）與太太李靄璣（Rikko）結婚6年，將「升呢」做新手父母！在今日（2月28日）下午12時多，Rikko、Phil先後在社交平台發文宣布喜訊，陳健安、黃健東、李昭南等紛紛留言送上祝福！

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Rikko：上天恩賜既愛情結晶 

Rikko晒出與Phil拿著超聲波照的相片，Phil又擁著太太，十分甜蜜！Rikko分享感受：

金龍BB報喜 👶🏻

相識20年
相愛第198個月
結婚6年

非常感恩喺我倆認為最最最理想既時候收到呢份上天恩賜既愛情結晶 🙌🏻🫶🏻

點擊圖片放大
+5
+4

Phil：期待每日唱歌俾你聽

身為準爸爸的Phil就難掩緊張之情，直言感到緊張：

New member of the family!! 👶🏻

非常開心同感恩
收到一份最珍貴嘅禮物
冇諗過今年可以有一個龍BB

We look forward to you coming into this world. There will be many challenges to come, but we will do everything we can to give you all the love in the world.

#OMG我就嚟做爸爸
#有D緊張
#希望龍BB健健康康
#期待每日唱歌俾你聽

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撰文 : TOPick柴犬出動

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