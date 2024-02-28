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腺病毒丨陳柏宇細女染腺病毒發燒7日流鼻血　太太符曉薇自嘲：病毒專家【附6大症狀】

兒童健康 14:21 2024/02/28

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陳柏宇10個月大的細女陳星晴（Audrey）感染腺病毒，發燒7日不退，期間眼屎增多和流鼻血症狀。

【腺病毒/高燒/傳染】進入流感高峰期，不少家庭都「失守」中招。藝人陳柏宇（Jason）早前於個人IG表示一家集體生病，太太符曉薇（Leanne）日前亦於社交平台開直播，透露10個月大的細女陳星晴（Audrey）感染腺病毒，發燒7日不退，期間眼屎增多和流鼻血，Leanne心痛表示細女的情況比上次中甲流時辛苦。

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現年40歲的歌手陳柏宇近期經常直播與2個愛女Abigail和Audrey一起到茶餐廳食早餐，吸引不少網民追看。不過，他們一家最近集體生病，太太符曉薇於早前（25日）於直播透露，10個月大的細女陳星晴（Audrey）感染腺病毒，幸好6歲大女陳羿辰（Abigail）現時未有感染。

她在直播自嘲自己已是「病毒專家」，因為上年大女、細女及陳柏宇都曾中甲流，而其家人亦有中過手足口病及呼吸道合胞病毒（RSV）。

Leanne於直播透露10個月大的細女Audrey感染腺病毒，發燒7日不退。（影片截圖：符曉薇IG ＠leannefu_1027）

病徵眼屎多 咳嗽 流鼻血
Leanne指細女Audrey感染腺病毒，連續7日發燒未退，更出現眼屎多、咳嗽、鼻水多、流鼻血等病徵。她兩度帶細女Audrey看醫生，醫生指腺病毒易引致中耳炎、鼻竇炎，嚴重者更會引致肺炎，幸好現時病菌未入侵肺部，細女精神亦不錯。

直播中有不少同為家長的網民留言，表示家中孩子曾中腺病毒，導致反覆發燒7至14日。不過今早（28日）陳柏宇在社交平台再次直播與女兒到茶餐廳食早餐，相信他們一家現已康復。

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6大腺病毒症狀要注意

衞生署資料顯示，腺病毒是一組感染人類黏膜的病毒。不同血清類型的腺病毒可引致不同的病徵，例如咳嗽、流鼻水、喉嚨痛及發燒等呼吸道感染病徵；腹痛及腹瀉等腸道感染病徵；及眼睛發炎（俗稱紅眼症 ）及紅疹。兒童、長者及免疫力受損的人士較容易受到感染。

腺病毒感染全年皆會發生，潛伏期一般為2至14天。腺病毒主要透過飛沫（如咳嗽或打噴嚏）、直接接觸患者的口鼻分泌物（例如與患者握手，或接觸受污染的物件表面），或進食受污染的食物或食水傳播；及可於學校及醫院等院舍內引致急性呼吸道及眼睛感染的爆發。

2大預防腺病毒方法

1. 保持良好的個人衞生

  • 保持雙手清潔，尤其在觸摸口、鼻或眼之前、觸摸扶手或門把等公共設施後，或咳嗽或打噴嚏後，洗手時應以梘液和清水清潔雙手，搓手最少20秒，用水過清並用抹手紙或乾手機弄乾。
  • 如沒有洗手設施，或雙手沒有明顯污垢時，使用含70至80%的酒精搓手液潔淨雙手亦為有效方法。
  • 清理或處理嘔吐物及糞便時，須戴上手套及外科口罩，事後必須徹底洗手。
  • 打噴嚏或咳嗽時應用紙巾掩蓋口鼻，把用過的紙巾棄置於有蓋的垃圾箱內，然後徹底清潔雙手。
  • 當出現呼吸道感染病徵，應戴上外科口罩，不應上班或上學，避免前往人多擠逼的地方，及盡早向醫生求診。
  • 避免與別人共用眼藥水、眼部化妝品和其他有可能接觸眼睛的用品。
  • 保持均衡飲食、恆常運動、充足休息、不要吸煙和避免飲酒。

2. 保持良好的環境衞生

  • 定期清潔和消毒常接觸的表面，如傢俬、玩具和共用物件。使用 1 比 99 稀釋家用漂白水（即把1 份 5.25% 漂白水與 99 份清水混和）消毒，待15至30分鐘後，用水清洗並抹乾。金屬表面則可用70%火酒清潔消毒。
  • 用吸水力強的即棄抹巾清理可見的污物，如呼吸道分泌物，然後用1 比 49 稀釋家用漂白水（即把 1 份 5.25% 漂白水與 49 份清水混和）消毒被污染的地方及鄰近各處，待15 － 30分鐘後，用水清洗並抹乾。金屬表面則可用70%火酒清潔消毒。
  • 保持室內空氣流通。避免前往人多擠逼或空氣流通欠佳的公眾地方；高危人士在這些地方逗留時可考慮佩戴外科口罩。

 

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責任編輯：王明芳

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