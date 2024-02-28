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功課壓力︱學生通宵做長假功課喊住叫父母幫手　學校新增1措施紓緩壓力

升學教育 13:40 2024/02/28

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熱門 新手爸媽 李龍基 高才通 婚後事 會員有獎 佘詩曼 中一面試 區區有好校 名校專區

學生通宵趕做功課，有學童更在校門外趕工。

【長假/功課/功課壓力/利是】過年小朋友最開心，有得逗利是又可以拜年，不過利是錢可能因為一個原因而全數泡湯！內地的小學逐步放完寒假開學，有很多家長晒出子女連夜趕做功課的情境，最搞笑的是有小朋友問家長可否幫忙做功課，將利是錢都給爸媽。而杭州有小學為了紓緩學童壓力，就特設1個月的緩交期，讓學生安心。

最新影片:

湊得輕鬆啲
求子辛酸︱可宜佗龍B成功分享備孕心路歷程　名校媽媽高壓成長承諾不做怪獸家長

內地中小學的寒假結束，有家長在網上平台上載子女連夜趕功課的短片，見到一班學童在書桌上埋頭苦幹，一名家長說：

今晚讓大家看看甚麼是真正的中國速度，夜幕下的寒假作業交付現場。一枝筆一盞燈，一個晚上創造一個奇蹟。

點擊圖片放大
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亦有學童做功課做到喊，一名男童一邊流淚一邊對家長大喊：

你幫我寫一點吧，我的紅包都給你。

有見及此，杭州一間小學即時推出減壓措施，特設1個月的功課緩交期，讓同學不需連夜趕工，「同學們不要急，開學1個月內為『作業緩交期』，千萬不要因為來不及而熬夜趕工」。

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責任編輯：陳麗薇

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