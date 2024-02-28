婚後事網上睇｜第1集至大結局全劇透 每周劇情預告【不斷更新】

▲ 《婚後事》

VB劇《婚後事》由羅子溢、陳自瑤、黎諾懿、賴慰玲、羅天宇、王敏奕主演，描述6位主角包括庸碌中年潘善仁（羅子溢飾）；完美人妻張明芯（陳自瑤飾）；萬人迷甘誠鈞（黎諾懿飾）；拜金女呂靜林（賴慰玲飾）；無根草與愛情狂呂靜海（王敏奕飾）；kidult與交友程式玩家程天暉（羅天宇飾）的多角關係愛情故事，分為「離婚」、「不忠」、「錯愛」、「修復」四個章節。

《婚後事》每集俱有題旨，呼應相關章節，由一至兩位主角的視角作敘述，展現故事情節的不同版本，透過切換敘述者、視角及時空，突顯當局者迷！故事裡的衝突與懸念，亦是現實中愛情與婚姻的考驗！

婚後事丨陳自瑤對羅子溢留戀小三變憎恨 連環發癲咆哮：我要離婚

婚後事丨劇情預告

婚後事劇透丨第1至5集劇情預告

▲ 《婚後事》

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