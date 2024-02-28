財政預算案2024｜打造盛事經濟推全新「幻彩詠香江」 　每月維港放煙花+無人機表演

▲ 財政司司長陳茂波今日宣讀財政預算案，將撥款打造盛事經濟，推出全新「幻彩詠香江」、每月維港放煙花及設無人機表演。（香港經濟日報資料圖片）

【財政預算案2024/幻彩詠香江/放煙花/無人機表演】財政司司長陳茂波今日（2月28日）宣讀2024/25年度《財政預算案》，為吸引旅客來港，陳茂波宣布會舉辦一系列盛事活動，並善用海濱資源，推出全新的維港表演，包括打造全新的「幻彩詠香江」燈光音樂匯演，每月在維港夜空放煙火和舉行無人機表演等。

最新影片推介：

陳茂波表示，今年上半年會有80多項不同主題及類型的盛事，最快的「藝術3月」有一系列的藝術文化盛事，例如Art Basel、「藝術＠維港」、首次於亞洲舉辦的國際潮流盛事「ComplexCon」等。此外，香港將與廣東省及澳門將聯合承辦2025年的第十五屆全國運動會，亦會打造全新維港表演，以及推出多元旅遊體驗。政府已預留1億元以加強未來3年盛事宣傳工作。

財政預算案2024｜每月維港放煙花

陳茂波亦宣布會善用海濱資源，推出全新的維港表演，包括旅發局將每月在維港夜空舉辦煙火和無人機表演，並重新打造「幻彩詠香江」燈光音樂匯演。發展局亦會在維港海濱選擇合適地點，以試點方式引入餐飲、零售及娛樂等商業設施。

▲ 旅發局將重新打造「幻彩詠香江」燈光音樂匯演。（香港經濟日報資料圖片）

財政預算案2024｜3大本地特色旅遊活動

1. 西貢海藝術節

透過藝術讓旅客欣賞及體驗西貢海的自然風貌、歷史、文化及古蹟，帶領市民和旅客了解香港的地道文化和特色。

2. 沉浸式深度遊如「城市漫步」

推廣年輕人喜歡的遠足、單車、直立板、越野跑、野外觀星等城市漫步深度遊「軟銷」香港。

3. 廟街夜市

繼續透過多元化的活動宣傳及推廣廟街，為區內商戶締造更多商機，吸引更多人流。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

責任編輯：林綺玲