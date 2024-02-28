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條件取錄｜任暟晴獲本港三大取錄被質疑有特權 拆解IB申請大學條件取錄機制

升學教育 13:21 2024/02/28

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《聲夢傳奇2》冠軍任暟晴（Jasmine）獲本港3間大學條件取錄。

《聲夢傳奇2》冠軍任暟晴（Jasmine）今年中學畢業，她早前透露自己收到本港3間大學有條件取錄，包括港大、中大及科大，結果引發網民質疑DSE未開考已獲conditional offer(有條件取錄)，是因為她的歌手光環。任暟晴（Jasmine）其後自己解釋指，自己是應届IB考生，現時獲大學有條件取錄是好正常，究竟有條件取錄要求是甚麽？

Jasmine獲大學有條件取錄

Jasmine日前在個人社交平台上解釋自己獲有條件取錄的原因，呼籲網民不要再猜測，她指自己是IB應届考生而非DSE考生，她們收錄取Offer的確是早過DSE考生。

我係今年應屆考生，但係我係IB考生，唔係DSE，而我哋報大學嘅deadline同埋收offer嘅deadline係早過DSE生的，身邊如果有考IB嘅朋友都係一樣的。我哋係喺考真正IB個公開試前，已經收到晒conditional offer，知道自己有邊啲大學收（除咗澳洲大學，因為嗰邊係遲開學），所以全班同學已經逐一收到offer㗎啦，我亦都唔例外。

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Jasmine再解釋指，自己只是獲得有條件取錄，如果最後達不到Offer的要求，自己都是無法正式被取錄，並強調自己現時努力溫書中，並與應届DSE考生打氣。

大家見到報道上面講嘅offer只係conditional offer，如果到時達唔到offer嘅要求，咁就冇得讀㗎啦。所以我呢幾個月還是好努力咁溫緊書的。希望大家知道，我其實都只不過係一個同大家一樣努力緊、普通不過嘅學生哥。然後就係，致每一位中六個學生，加油，好快就完了。

有條件取錄是甚麽？

HKexcel IB Specialist創辦人Edward曾經在TOPick撰文解釋，IB考生申請大學，通常分為條件取錄 （CONDITIONAL OFFER）和無條件取錄（UNCONDITIONAL OFFER）。

條件取錄，即是大學會給給予申請學生一個IB分數，如果達標就一定會取錄。他舉例指，如倫敦大學法律系給出IB39分的條件取錄，另外再加3科高等考試（Higher Level）的分數要766， IB大考（非學校模擬考試）達到了要求就會取錄。

不過，若IB最終考到39分，但Higher Level科目不達標，都有可能不獲取錄。

3歲學唱歌

Jasmine從小接觸音樂，在3、4歲便開始學唱歌，聲樂已達8級，擁ABRSM歌唱8級及ABRSM鋼琴8級水平，曾參加過至少10項學界或校內歌唱比賽，並取得優異成績。她中學在赤柱聖士提反書院就讀，是學校合唱團的成員。

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