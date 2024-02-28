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【院舍意外】涉替八旬婦換片「鬥力」致骨折　六旬護理員傷人罪成還押候判

社會 13:11 2024/02/28

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被告劉桂芳。（資料圖片）

87歲患認知障礙症及須長期臥床的護老院院友，涉於換尿片時掙扎，而被六旬女護理員大力推致骨折，最終需要截肢。女護理員否認1項有意圖而導致身體受嚴重傷害罪，案件今（28日）於區域法院裁決。法官指被告承認大力推院友後聽到骨折聲，惟被告與院友無怨無仇，不肯定被告是蓄意弄傷院友，改判被告傷人罪成，原有控罪則不成立。法官先索取感化及社會服務令報告，強調不一定依建議判刑，被告還押候判。

被告劉桂芳（現年68歲），被控於2022年3月22日，在大埔廣福道大埔大廈養和護老院非法及惡意傷害女事主蘇興妹。

暫委法官鄭念慈裁決時指，案發當晚只有被告和另1名護理員梁素嫦當值，被告負責換片，梁則負責送藥。至翌日早上，護理員黃佩儀將事主由床移到「沖涼車」，於浴室發現事主大腿出血及摸到有骨突出，事主隨後被送院。法官接納2名護理員均為誠實證人，梁沒接觸過事主，而黃移動事主的過程非常小心，2人均不可能弄傷事主。

法官引述被告在錄影會面及庭上的招認，被告承認換片時曾捉住事主的腳，兩人「鬥力」，被告遭事主踢一腳後大力推向對方，並聽到「啪」一聲，被告稱不知道弄傷事主，及後留意到事主食量減少，曾著梁帶事主看醫生。

法官指，雖然沒有人目擊換片過程，但被告承認過度用力和聽到「啪」一聲，必然知道自己弄傷了事主，裁定被告造成事主骨折。

惟法官指，被告案發時年紀不輕，與事主無怨無仇，雖不肯定被告蓄意傷人，但被告因魯莽導致事主受傷，故改判不須證明被告意圖的「傷人19」罪成，原有控罪則不成立。

法官押後判刑至3月13日，其間為被告索取感化及社會服務令報告，但表明未必是合適的判刑選項，並強調不一定依建議判刑。

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記者：陳曉欣

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