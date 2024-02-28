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回憶守護隊丨Sica自揭有深夜踩單車習慣　何洛瑤化身指揮官坐坦克車遊街

娛樂 13:35 2024/02/28

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何洛瑤主持ViuTV節目《回憶守護隊》。

何洛瑤（Sica）今晚（2月28日）在ViuTV節目《回憶守護隊》內，到訪一間位於千葉縣松戶市的單車Café，與觀眾一同欣賞復古單車的浪漫。

店主高田先生關注日本廢棄單車遺泊的問題，於是決定成立單車Café，用被擱置的單車零件幫客人訂製獨一無二的復古單車，後來更提供單車領養服務。

何洛瑤主持ViuTV節目《回憶守護隊》。

Sica身穿《夢幻街少女》男主角的服裝，與高田先生進行領養單車前的面談。Sica向高田先生解釋自己想領養單車的原因：「我想領養單車係因為我平時夜晚好鍾意同朋友踩單車，但經常都要租單車，所以好想擁有一架自己的單車。」可惜，高田先生並不滿意Sica的解釋。
 
之後，Sica去到一間專門展示戰爭設備的博物館，化身指揮官親身體驗握槍、掃地雷和駕駛越野車。該博物館展示的軍用設備都大有來頭，皆是經歷完真槍實彈的戰爭後翻新。

何洛瑤主持ViuTV節目《回憶守護隊》。

可是，Sica駕駛越野車的技術令人「一額汗」，一仆一碌，期間她更不停提醒自己：「Slowly，Slowy。好驚炒落公路。」情景十分搞笑。

博物館的負責人邀請Sica乘坐坦克車圍繞街道一圈，只見Sica面容扭曲，而其感想就是：「依架裝甲車比我想像中太唔同喇，唔止係坐，仲要用全新嘅力。我要用手力去捉實扶手，然後要用右手去拍攝一啲畫面。亦要用腰力去hold實，如果唔係我就會飛咗出去。」

何洛瑤主持ViuTV節目《回憶守護隊》。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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