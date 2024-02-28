柳俊江離世丨前妻雷康怡憔悴蒲頭　彈奏情歌漸走出痛失摯親陰霾

▲ 柳俊江前妻雷康怡憔悴蒲頭。

TVB前新聞主播柳俊江上月5日在大埔寓所燒炭身亡，終年42歲。柳俊江生前與前妻雷康怡（Florence）育有一子一女，直到2020年時爆出婚姻問題，最終在同年10月宣布離婚，結束夫妻關係。

事發後，前妻雷康怡亦隨家屬到富山殮房認屍，上月底柳俊江在大圍寶福紀念館舉殯，其子女亦疑有現身喪禮送別爸爸最後一程。

痛失摯親感到無比難過的Florence，其創辦的自家音樂品牌IG帳號，自去年12月中一直沒有更新。

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逐漸走出悲痛

相隔約兩個月後，Florence終於「上水」恢復經營IG，本月中她在大埔藝術中心舉行的市集擺檔，先後在情人節及元宵拍片以小豎琴彈奏《分分鐘需要你》和《月亮代表我的心》，又不時露出微笑，相信已逐漸走出悲痛。不過從日前她分享的影片中，見她消瘦不少，比較憔悴。

▲ Florence消瘦不少。

對Florence一見鍾情

柳俊江與Florence識於大學時期，當時柳俊江在大學舞會上對Florence一見鍾情，並主動上前向太太索取電話號碼，成功取得對方的ICQ。

二人當時同住在屯門區，就讀於浸會大學，因經常相約上下課，結果柳俊江成功取得美人芳心。拍拖7年後，柳俊江一次到內地出差採訪，差點被大貨車迎面相撞，回港後決定要珍惜當下，馬上向太太求婚，於2010年步入禮堂，2014年誕下女兒Bella，兩年後再誕兒子Winston。

2020年婚姻破裂

直到2020年，爆出柳俊江涉嫌襲擊與Florence同行的男友人，爆出二人婚姻早有問題，已發展至分居階段。同年10月，柳俊江刪除網上的二人合照，並發表離婚宣言，正式結束婚姻關係；及後柳俊江在2021年公開新戀情，表示與香港女子跳高運動員兼模特兒楊文蔚的經理人Grace Mak拍拖，更發展至同居關係，惟直到上年10月，傳出二人已分手。

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暗示有新戀情

至於Florence於前年8月曾暗示有新戀情：「上天對我從來都不差，有兩個聰明乖巧又懂事的孩子陪我玩、有愛錫我的母親幫忙照顧我的孩子、又有個一直愛著我的人告訴我我是值得被愛的。」

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