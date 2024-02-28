【國慶遊行】涉2019國慶日灣仔參與暴動　4男罪成還押候判

▲ 2019年國慶日民陣申集會遊行，11男被控暴動等罪，其中4人不認罪受審，今（28日）於區域法院被裁定暴動罪成。（資料圖片）

2019年國慶日民陣申集會遊行被拒，大批示威者自發遊行，港島一帶有堵路及縱火等情況。11男被控暴動等罪，其中4人不認罪受審，今（28日）於區域法院被裁定暴動罪成。法官將判刑押後至3月20日，屆時一併處理同案認罪被告的判刑。

被告梁家樂（26歲，文員）、蘇亮燊（26歲，法律援助署文書助理）、李良圖（42歲，運輸工人）及胡景皓（20歲，學生）被控於2019年10月1日，在金鐘道、軒尼詩道、莊士敦道及皇后大道東一帶，連同其他人土參與暴動。

控方案情指，案發日民陣向警方申請於當日舉行集會和遊行，但被警方發出反對通知書。同日下午，數以百計示威者在金鐘道和軒尼詩道一帶聚集，大部分人身穿黑色裝束及戴防具等。有示威者在金鐘道和軒尼詩道近盧押道交界投擲汽油彈、向莊士敦道及皇后大道東附近的道路縱火、架設路障等。

法官姚勳智裁決指，憑4名被告的衣著裝備及身處暴動核心區域，可推斷被告曾參與暴動。法官不接納梁、蘇和李辯稱，當時只是在現場拍攝新聞圖片或途經現場，裁定4人均是有備而來參與暴動，藉此與其他示威者集結壯大聲勢，協助或鼓勵其他示威者作出破壞社會安寧的行為，裁定4人暴動罪成。

梁另被指阻撓警員拘捕另1名示威者，惟法官指片段顯示梁並無阻撓行為，裁定其阻差辦公罪不成立。

同案另有7名被告早前已認罪，包括譚旭輝（30歲，地盤工人）、高俊（26歲，時裝設計師）、司徒澤朗（20歲，學生）、盧梓泓（31歲，科技資訊工程師）、袁碩（22歲，售貨員）及梁光宗（24歲，客戶服務主任）及蔡天龍（33歲，地盤工人）。 除蔡沒被控暴動外，其餘6人均承認暴動罪，蔡另承認管有物品意圖摧毀或損壞財產罪，即1條六角匙。其中5名被告另被控無牌管有彈藥、在公眾地方管有攻擊性武器及無牌管有無線電通訊器具等罪，則獲存檔法庭。

法官押後判刑至3月20日，為暴動罪成被告索取背景報告，另為蔡索取社會服務令報告。

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記者：陳曉欣