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【財政預算案】加煙稅後每包$93.68　港府：分階段加稅提高吸煙成本

社會 13:55 2024/02/28

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(資料圖片)

財政預算案公布，連續第二香年增加煙草稅，增幅為8角，較去年6角為高，預期煙草稅佔香煙零售價的比例將增至7成，即日生效。政府消息人士表示，煙稅具體加幅為31.92%，每包煙的稅款佔零售價66.12元。預計加稅後每包煙的零售價為93.68元。

消息人士表示，續加煙稅的原因是希望增加吸煙成本，減少市民的吸煙水平。稱政府一直有預期需逐步加煙稅，指屬階段性工作，並不可以期望一步到位。

消息人士稱，當局正在整理去年加稅後吸煙率水平，又指世衛煙稅佔零售價75%的指標僅為工具，最重要是具體本港吸煙率下降多少，亦未有透露措施是否恆常化，需待今年控煙諮詢後公布。

去年加煙稅後，煙商再加價令吸煙稅佔零售價比例減低。當局表示，吸煙成本向上抬，正能增加吸煙成本，令煙民減少吸煙意願。消息人士表示，政府一直有與各持分者諮詢，亦熟知他們的看法。另外，政府去年加煙稅後，所得稅收較預期低，當局表示，稅收非政策的主要考慮。

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記者：陳展棋 

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