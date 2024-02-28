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【薪俸稅】料1.2萬人受標準稅率兩級制影響　港府消息人士：對比主要競爭對手稅率仍具競爭力

政治 13:59 2024/02/28

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財政司司長陳茂波宣讀財政預算案。(朱永倫攝)

新一份財政預算案建議，由2024/25課稅年度起實施薪俸稅和個人入息課稅的標準稅率兩級制，即以標準稅率計算入息淨額超過500萬元的納稅人的稅額時，首500萬元的入息淨額繼續以15%計算，超過500萬元的部分則以16%計算。政府消息人士指，在21/22財政年度納標準稅率的人為3萬人，受影響人為約1.2萬人。

訂500萬，政府消息人士指，是按能者多付原則，倘降門檻，會影響更多人，合適水平，因為按21/22財政年度推算，影響納稅人人數佔百分之0.06或納標準稅率的人數39%，平衡了不想影響薪俸稅的競爭力和增加政府收入需要。

政府消息人士認為，標準稅率設兩級制後，對比主要競爭對手的薪俸稅率，仍然具競爭力，各地的最高個人入息稅率分別是，新加坡24%、美國37%、英國和澳洲45%、加拿大53.54、日本55.9%。

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記者：區綽彥

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