虎爸虐兒｜7歲仔周身郁不懂做功課　虎爸鋁衣架狂打20多次兼怒摑2歲兒

▲ 新加坡一名虎爸因為7歲兒子不會寫作業，竟拿鋁衣架狂打小孩20多次

父母教小朋友做功課總是好勞氣，但絕不應該動手！新加坡一名虎爸因為7歲兒子不會寫作業，竟拿鋁衣架狂打小孩20多次；2歲細仔亦因不停哭泣，遭爸爸多次掌摑。該名虎爸早前被捕遭起訴2項罪名，他只承認其中1項。

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據新加坡《新明日報》報道，被告為一名54歲的新加坡爸爸，在2020年4月21日約晚上8時，他在家指導當時7歲的長子做功課，曾詢問兒子為何不在班上完成作業，但兒子沒有回答，更坐不定，不時玩旁邊的罐頭，又不懂題目。爸爸一氣之下掌摑兒子一巴，更拿起旁邊的鋁製衣架毆打兒子的臉頰、胸部、大腿及背部20多次。

新加坡兒童保護服務處得悉事件後，安排被告的妻子帶兩名兒子前往婦幼醫院檢查，經檢查後發現，兒子的臉頰、胸部、左右前臂及背部等多處瘀傷，其中左右大腿內側的瘀青更長達9公分。

控方在法庭上亦指控，經警方進一步調查後，發現被告在事發前一天早上約9時，2歲細仔因不斷大哭，被告一怒之下動手細仔的背部，更多次掌摑他。

被告面臨2項抵觸兒童與青少年法令的控罪，他只承認其中1項罪名，法院將於4月1日審訊。為保護受害者，法官下令媒體不得報道被告和受害人的名字和資料。

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責任編輯：王明芳