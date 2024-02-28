【財政預算案2024】旅發局未來3財政年度獲9.71億撥款　4重點策略推動旅業發展

▲ 旅發局未來3財政年度獲9.71億撥款，4重點策略推動旅業發展。（資料圖片）

《財政預算案》公布未來3個財政年度向香港旅遊發展局增撥9.71億元，以推動旅遊業發展。旅發局主席彭耀佳對港府於2024-25年度增撥6.65億元、並預留撥款於2025-26及2026-27的財政年度繼續支持該局，表示感謝，又指未來會循4大重點策略全方位推動旅業發展。

彭稱，香港旅遊業未來充滿機遇，旅發局會繼續密切留意各個客源市場的實際情況，保持靈活變通，善用政府撥予的資源，透過不同的宣傳推廣，擴大旅遊業對經濟的貢獻。旅發局來年將會循4大重點策略，拓展多元化的旅遊體驗、舉辦和支持年中無休的各項盛事，亦會加強在客源市場的宣傳工作，以及與業界攜手提升接待旅客的能力，推出全新推廣活動，鼓勵業界和市民發揮好客之道，一同提升專業優質服務，為旅客帶來最佳的體驗。

《財政預算案》於2024-25、2025-26及2026-27年度，合共向旅發局撥出9.71億元，包括2024-25年度的6.65億元，全力推動旅遊業發展。

旅發局未來一年的4大重點策略如下：

（一）拓展多元化旅遊體驗（3.89億元），包括：

未來3年合共撥款3.54億元重新打造「幻彩詠香江」（在2024-25年度運用1.15億元）；

繼續推廣「大城小區」、城巿漫步、郊野遠足、離島遊等深度遊體驗。

（二）舉辦和支持國際大型盛事（3.04億元），包括：

未來3年合共撥款1億元予盛事統籌協調組，支持及宣傳大型盛事（在2024-25年度運用約3,300萬元）；

舉辦多項大型活動，並支持在港舉行的國際級大型盛事。

（三）開拓多元化客源市場、強化宣傳策略（1.76億元），包括：

繼續在客源市場加強宣傳香港；

在內地新增「個人遊」的城市（西安、青島）進行宣傳工作等。

（四）提升服務質素、持續支持旅遊業界（1.02億元），包括：

推出全新宣傳活動，鼓勵業界及市民發揮好客之道；

與業界共同為具潛力的旅客（例如穆斯林），加強相關產品和服務等。

旅發局指，以上工作計劃的詳情將於稍後公布。另外，局方透露正積極籌備《財政預算案》中提及每月舉辦煙火及無人機匯演，初步構思是定期推出不同主題及設計的匯演，呈現香港特色。這兩項定期舉辦的項目成本比在節慶舉行的大型煙花為低，能提升旅客訪港體驗，務求吸引他們留港觀賞，將會在適時公布詳情。

旅發局續指，將繼續與旅遊及相關業界的不同持份者緊密合作，加強宣傳，吸引更多旅客到訪，鞏固香港作為世界級旅遊目的地。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

責任編輯：陳麗娜