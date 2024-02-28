  • 19°C
香港時間 : 2024228日 (週三) 14:31
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 新手爸媽 李龍基 高才通 婚後事 會員有獎 佘詩曼 中一面試 區區有好校 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【財政預算案2024】旅發局未來3財政年度獲9.71億撥款　4重點策略推動旅業發展

社會 13:59 2024/02/28

分享：

分享：

熱門 新手爸媽 李龍基 高才通 婚後事 會員有獎 佘詩曼 中一面試 區區有好校 名校專區

旅發局未來3財政年度獲9.71億撥款，4重點策略推動旅業發展。（資料圖片）

《財政預算案》公布未來3個財政年度向香港旅遊發展局增撥9.71億元，以推動旅遊業發展。旅發局主席彭耀佳對港府於2024-25年度增撥6.65億元、並預留撥款於2025-26及2026-27的財政年度繼續支持該局，表示感謝，又指未來會循4大重點策略全方位推動旅業發展。

彭稱，香港旅遊業未來充滿機遇，旅發局會繼續密切留意各個客源市場的實際情況，保持靈活變通，善用政府撥予的資源，透過不同的宣傳推廣，擴大旅遊業對經濟的貢獻。旅發局來年將會循4大重點策略，拓展多元化的旅遊體驗、舉辦和支持年中無休的各項盛事，亦會加強在客源市場的宣傳工作，以及與業界攜手提升接待旅客的能力，推出全新推廣活動，鼓勵業界和市民發揮好客之道，一同提升專業優質服務，為旅客帶來最佳的體驗。

《財政預算案》於2024-25、2025-26及2026-27年度，合共向旅發局撥出9.71億元，包括2024-25年度的6.65億元，全力推動旅遊業發展。

旅發局未來一年的4大重點策略如下：

（一）拓展多元化旅遊體驗（3.89億元），包括：

  • 未來3年合共撥款3.54億元重新打造「幻彩詠香江」（在2024-25年度運用1.15億元）；
  • 繼續推廣「大城小區」、城巿漫步、郊野遠足、離島遊等深度遊體驗。

（二）舉辦和支持國際大型盛事（3.04億元），包括：

  • 未來3年合共撥款1億元予盛事統籌協調組，支持及宣傳大型盛事（在2024-25年度運用約3,300萬元）；
  • 舉辦多項大型活動，並支持在港舉行的國際級大型盛事。

（三）開拓多元化客源市場、強化宣傳策略（1.76億元），包括：

  • 繼續在客源市場加強宣傳香港；
  • 在內地新增「個人遊」的城市（西安、青島）進行宣傳工作等。

（四）提升服務質素、持續支持旅遊業界（1.02億元），包括：

  • 推出全新宣傳活動，鼓勵業界及市民發揮好客之道；
  • 與業界共同為具潛力的旅客（例如穆斯林），加強相關產品和服務等。

旅發局指，以上工作計劃的詳情將於稍後公布。另外，局方透露正積極籌備《財政預算案》中提及每月舉辦煙火及無人機匯演，初步構思是定期推出不同主題及設計的匯演，呈現香港特色。這兩項定期舉辦的項目成本比在節慶舉行的大型煙花為低，能提升旅客訪港體驗，務求吸引他們留港觀賞，將會在適時公布詳情。

旅發局續指，將繼續與旅遊及相關業界的不同持份者緊密合作，加強宣傳，吸引更多旅客到訪，鞏固香港作為世界級旅遊目的地。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

責任編輯：陳麗娜

相關文章

【財政預算案2024】政黨倡開設籃球博彩增稅收　馬會稱非法賭博活躍需加強競爭力
16:18 2024/02/27
【財政預算案2024】政黨倡開設籃球博彩增稅收　馬會稱非法賭博活躍需加強競爭力
【財政預算案2024】交通津貼、$2樂悠卡今年檢討　陳茂波：無意取消
今日 13:09
【財政預算案2024】交通津貼、$2樂悠卡今年檢討　陳茂波：無意取消
【財政預算案】加煙稅後每包$93.68　港府：分階段加稅提高吸煙成本
今日 13:55
【財政預算案】加煙稅後每包$93.68　港府：分階段加稅提高吸煙成本
【財政預算案2024】派錢派消費券未有公布　薪俸稅差餉寬減近年新低
今日 13:02
【財政預算案2024】派錢派消費券未有公布　薪俸稅差餉寬減近年新低
【財政預算案2024】税款寬減、退薪俸稅、寬免差餉最新公布
今日 11:42
【財政預算案2024】税款寬減、退薪俸稅、寬免差餉最新公布
【財政預算案2024】煙草稅即時加3成　每包香煙貼近百元大關
今日 12:36
【財政預算案2024】煙草稅即時加3成　每包香煙貼近百元大關

你可能感興趣

【財政預算案2024】政黨倡開設籃球博彩增稅收　馬會稱非法賭博活躍需加強競爭力
16:18 2024/02/27
【財政預算案2024】政黨倡開設籃球博彩增稅收　馬會稱非法賭博活躍需加強競爭力
【財政預算案2024】交通津貼、$2樂悠卡今年檢討　陳茂波：無意取消
今日 13:09
【財政預算案2024】交通津貼、$2樂悠卡今年檢討　陳茂波：無意取消
【財政預算案】加煙稅後每包$93.68　港府：分階段加稅提高吸煙成本
今日 13:55
【財政預算案】加煙稅後每包$93.68　港府：分階段加稅提高吸煙成本
財政政策 無人機 彭耀佳 節慶 西安 香港 財政預算案 離島 旅發局 青島

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【財政預算案2024】派糖消息一網打盡　派消費券或今年斷纜
【財政預算案2024】派糖消息一網打盡　派消費券或今年斷纜
網絡熱話︱老翁車廂用手護6歲女被公審　女童爸爸親揭爺孫關係不忿父遭誣蔑報警
網絡熱話︱老翁車廂用手護6歲女被公審　女童爸爸親揭爺孫關係不忿父遭誣蔑報警
【財政預算案2024】派錢派消費券未有公布　每支煙稅即時加8毫
【財政預算案2024】派錢派消費券未有公布　每支煙稅即時加8毫