【電動車】首次登記稅寬減延長兩年　一換一寬減削4成

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電動車首次登記稅寬減安排將在3月底屆滿，新一份財政預算案宣布，寬減安排將延長2年，但指考慮到電動車價格下調及車款選擇增加等，寬減額將減少40%。

「一換一」計劃的最高寬減額將由現時28.75萬，大減至17.25萬。而一般電動私家車的寬免額上限也由9.75萬元，減至5.85萬元。同時據「能者多付」原則，稅前車叫超過50萬元的電動車將不獲寬免。至於其他種類的電動車，包括電動商用車、電動電單車和電動機動三輪車，其首次登記稅將於未來兩年繼續獲全數豁免。

一換一削寬減

「一換一」就最新安排，政府消息人士指，下調寬減考慮到政府的公共財政狀況，以及電動車車價相較傳統車輛有大跌幅，市場並不斷有新品牌及新型號引入，價格均相對便宜，認為已不需要那麼多資助，亦要適度調整為政府帶來額外收入，但強調17萬並非小數目，再加上現時電動車的充電及維修配套越趨成熟，相信不會減少使用電動車的意欲，兩年後也會視乎市場情況再檢討。消息人士又稱，50萬以上的電動車佔整體7%，實際其餘93%的電動車均可享有寬減優惠。

環境局並宣布，新安排適用於4月1日或以後提交的「一換一」申請或電動車首次登記申請。而政府也會實施一次性的安排，在今日或之前已訂購的電動私家車或已由車主安排付運來港自用的電動私家車，即使並未於4月1日前辦理首次登記，若相關的本地註冊分銷商、註冊進口者或車主向運輸署提交所需證明文件，申請按調整前的寬減額繳付汽車首次登記稅，而有關申請經運輸署核實批准，該電動私家車仍可享修訂前的首次登記稅寬減額。

然而，本地註冊分銷商、註冊進口者或車主必須於2025年2月27日或之前提交申請，方可按上述一次性的安排，以調整前的寬減額繳付汽車首次登記稅。

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記者：黃小冰