【財案2024】恢復酒店房租稅　港府︰相信對旅遊業影響輕微

▲ 財政預算案提到將恢復徵收酒店房租稅。（朱永倫攝）

財政司司長陳茂波今日公布新一份財政預算案，提到將在2025年1月1日起，恢復徵收酒店房租稅，稅率為3%。據消息人士透露，相信新稅不會對旅客數字構成大影響。

酒店房租稅曾在1966至2008年實施，當中在1998年至2008年的稅率皆為3%。據財政預算案預測，恢復相關稅項可讓本港的年收入增加11億。

酒店房租稅目的只針對過夜旅客

對於香港旅遊業在疫後復甦未如預期，增加相關稅項會否進一步打擊本港旅遊業，消息人士表示，酒店房租稅針對的對象為過夜旅客，加上稅收金額只佔過夜旅客消費額的不足1%，而政府亦將投資超過10億加強推動旅遊發展，力爭更多不同客源市場的過夜和高消費旅客來港旅遊，因此相信影響輕微。

消息人士提到，過夜旅客在2023年在港平均花費約$6900，包括$1700的酒店住宿費。因此3%的酒店房租稅，只額外多付$51，佔旅客整體消費不足1%。

酒店房間多於10間需繳稅

消息人士續指，只要房間酒店多於10間，不屬非牟利的酒店，皆要交稅，而稅款將由酒店直接繳交給政府，對於酒店會否把稅項轉嫁給住客，則屬商業決定。

對於有多少酒店及賓館需繳付新稅，消息人士指，現時本港有355間酒店和1579間賓館，預料將有317間酒店及188間賓館需繳交新稅項。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：戴朗希