昔日花旦丨梁藝齡歷車禍決定退隱娛樂圈　「最具氣質任盈盈」近況曝光

▲ 梁藝齡曾是90年代無綫當家花旦。

梁藝齡（Fiona）曾是90年代無綫當家花旦，這位古裝女神曾被喻為「最有氣質的任盈盈」，早年梁藝齡退出演藝圈，身為基督徒的她專心傳福音。

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外貌不似58歲

日前元宵節梁藝齡出席創世電視的盤菜宴，某網民上載跟她的合照，讓息影多年的梁藝齡近況曝光。

染了金髮的梁藝齡一身沉實打扮，雖然已離開幕前，但她依然省鏡，狀態不錯，看上去不似其真實年齡，難怪網民留言：「梁佩玲還是那麽漂亮」，而合照者即回覆：「是呀！也不會老，還是那麼年輕貌美」

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獲封最有氣質「任盈盈」

梁藝齡本名為梁珮玲，年輕時被星探發掘拍攝檸檬茶廣告，為第一代「陽光妹」，之後她參加無綫舉辦的「超級新星選舉」，奪得女子組冠軍後簽約為藝人，入行不久獲李添勝賞識於《書劍恩仇錄》演「香香公主」一角！

其後她參演《射雕英雄傳之九陰真經》、《笑傲江湖》、《金玉滿堂》和《撻出愛火花》等劇集，當中《笑傲江湖》裡的「任盈盈」令人印象最深。

除了拍劇，梁藝齡亦參演過電影包括《真心英雄》、《孤男寡女》等，當中於《孤》片演「華少」前度，梁藝齡被指是杜琪峰的愛將。

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一場車禍改變人生

及至2002年，梁藝齡淡出娛圈兼攻讀神學，其後參演不少福音電影。惟於2006年，她先後經歷喪母和嚴重車禍，車禍中傷及6條肋骨出現裂痕，更險些毀容。

於去年某個福音主日，梁藝齡分享其人生經歷，她謂經歷母親離世和車禍，令其明白人生不能估計，很多事都突如其來，所以她把握時間傳福音，她更獲委任為中華聖經文物館發展總監。

保養得宜的梁藝齡曾分享心得，她表示盡量11點前睡覺，另外要多飲水以及進行簡單的皮膚護理。

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