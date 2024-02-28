  • 18°C
香港時間 : 2024228日 (週三) 19:26
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 新手爸媽 李龍基 高才通 婚後事 會員有獎 佘詩曼 中一面試 區區有好校 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

昔日花旦丨梁藝齡歷車禍決定退隱娛樂圈　「最具氣質任盈盈」近況曝光

娛樂 18:37 2024/02/28

分享：

分享：

熱門 新手爸媽 李龍基 高才通 婚後事 會員有獎 佘詩曼 中一面試 區區有好校 名校專區

梁藝齡曾是90年代無綫當家花旦。

梁藝齡（Fiona）曾是90年代無綫當家花旦，這位古裝女神曾被喻為「最有氣質的任盈盈」，早年梁藝齡退出演藝圈，身為基督徒的她專心傳福音。

【香港小姐】素顏示人真實膚質曝光　51歲譚小環曾被封「信和賣相皇后」

外貌不似58歲

日前元宵節梁藝齡出席創世電視的盤菜宴，某網民上載跟她的合照，讓息影多年的梁藝齡近況曝光。

染了金髮的梁藝齡一身沉實打扮，雖然已離開幕前，但她依然省鏡，狀態不錯，看上去不似其真實年齡，難怪網民留言：「梁佩玲還是那麽漂亮」，而合照者即回覆：「是呀！也不會老，還是那麼年輕貌美」

點擊圖片放大
+7
+6

【昔日花旦】陳慧珊轉投教育界　現身教育發布會大騷英語

獲封最有氣質「任盈盈」

梁藝齡本名為梁珮玲，年輕時被星探發掘拍攝檸檬茶廣告，為第一代「陽光妹」，之後她參加無綫舉辦的「超級新星選舉」，奪得女子組冠軍後簽約為藝人，入行不久獲李添勝賞識於《書劍恩仇錄》演「香香公主」一角！

其後她參演《射雕英雄傳之九陰真經》、《笑傲江湖》、《金玉滿堂》和《撻出愛火花》等劇集，當中《笑傲江湖》裡的「任盈盈」令人印象最深。

除了拍劇，梁藝齡亦參演過電影包括《真心英雄》、《孤男寡女》等，當中於《孤》片演「華少」前度，梁藝齡被指是杜琪峰的愛將。

最新影片推介：Ivy So陳安立專訪

TOPick柴犬追星
飛黃騰達｜Ivy So欠缺自信常審視表現　陳安立自爆：唔係好講到大話

一場車禍改變人生

及至2002年，梁藝齡淡出娛圈兼攻讀神學，其後參演不少福音電影。惟於2006年，她先後經歷喪母和嚴重車禍，車禍中傷及6條肋骨出現裂痕，更險些毀容。

於去年某個福音主日，梁藝齡分享其人生經歷，她謂經歷母親離世和車禍，令其明白人生不能估計，很多事都突如其來，所以她把握時間傳福音，她更獲委任為中華聖經文物館發展總監。

保養得宜的梁藝齡曾分享心得，她表示盡量11點前睡覺，另外要多飲水以及進行簡單的皮膚護理。

點擊圖片放大
+10
+9

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

法與情丨葉璇演痴情大媽令人刮目相看　昔日大台花旦曾獲封「古裝女神」
13:14 2024/01/05
法與情丨葉璇演痴情大媽令人刮目相看　昔日大台花旦曾獲封「古裝女神」
【昔日花旦】「古典美人」吳美珩氣質依舊　凍齡靚太獲好友補祝50歲生日　
12:17 2022/06/03
【昔日花旦】「古典美人」吳美珩氣質依舊　凍齡靚太獲好友補祝50歲生日　
【昔日花旦】邵美琪素顏現身風采不減　跟發哥行山享單身精采人生
16:13 2021/12/05
【昔日花旦】邵美琪素顏現身風采不減　跟發哥行山享單身精采人生

你可能感興趣

法與情丨葉璇演痴情大媽令人刮目相看　昔日大台花旦曾獲封「古裝女神」
13:14 2024/01/05
法與情丨葉璇演痴情大媽令人刮目相看　昔日大台花旦曾獲封「古裝女神」
【昔日花旦】「古典美人」吳美珩氣質依舊　凍齡靚太獲好友補祝50歲生日　
12:17 2022/06/03
【昔日花旦】「古典美人」吳美珩氣質依舊　凍齡靚太獲好友補祝50歲生日　
【昔日花旦】邵美琪素顏現身風采不減　跟發哥行山享單身精采人生
16:13 2021/12/05
【昔日花旦】邵美琪素顏現身風采不減　跟發哥行山享單身精采人生
娛樂人物職業 演員 電視劇 電影 TVB 娛樂行業 創世電視

最高瀏覽

【財政預算案2024】派糖消息一網打盡　派消費券或今年斷纜
【財政預算案2024】派糖消息一網打盡　派消費券或今年斷纜
【財政預算案2024】派錢派消費券未有公布　薪俸稅差餉寬減近年新低
【財政預算案2024】派錢派消費券未有公布　薪俸稅差餉寬減近年新低